민주당 “반헌법 시도·민주주의 파괴 결코 용납 못해” 국민의힘 “자유·평등·통합 가치가 대한민국 지탱하는 근간” 임시정부 기념일에도 국정 방향 놓고 여야 메시지 엇갈려

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대한민국임시정부 수립 107주년인 11일 여야는 한목소리로 선열들의 희생과 헌법 정신을 기렸지만, 국정 운영 방향을 두고는 뚜렷한 입장 차를 드러냈다.

더불어민주당 김한나 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “대한민국임시정부 수립은 우리 민족이 끝내 주권을 포기하지 않고 민주공화국의 이상을 스스로 세운 위대한 선언이었다”고 밝혔다.

김 대변인은 이어 “순국선열이 목숨으로 지켜낸 나라를 흔드는 반헌법적 시도와 민주주의 파괴는 결코 용납될 수 없다”며 “12·3 내란으로 무너진 헌정질서를 회복하고 국민주권정부의 성공을 위해 지방선거를 반드시 승리로 이끌어 내란 청산을 끝까지 완수하겠다”고 강조했다.

국민의힘은 임시정부 정신의 핵심 가치로 통합을 부각했다. 조용술 대변인은 논평에서 “대한민국임시정부는 민주공화국의 뿌리이자 대한민국 헌법 정신의 출발점”이라며 “임시정부 헌장에 담긴 자유와 평등, 통합의 가치는 오늘날 대한민국을 지탱하는 근간”이라고 말했다.

조 대변인은 또 “대한민국 정치에서 상대에 대한 존중이 사라지고 통합의 가치도 희미해졌다”며 “정쟁은 격화되고 상호 불신과 혐오는 공동체의 기반을 흔들고 있다”고 지적했다. 이어 “지금이야말로 107년 전 선열들이 보여준 통합과 희생의 용기가 절실한 때”라고 덧붙였다.

여야는 이날 임시정부 수립의 역사적 의미를 평가하면서도, 한쪽은 내란 청산과 헌정질서 회복을, 다른 한쪽은 통합과 정치 복원을 전면에 내세우며 상반된 메시지를 내놨다.