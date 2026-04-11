‘스윔’ 18위, ‘보디 투 보디’ 72위로 오피셜 싱글 차트 진입 정규 5집 ‘아리랑’ 앨범 차트 5위…3주 연속 상위권 유지 로제 ‘아파트’ 80위 재진입, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST도 차트 올라

[헤럴드경제=홍석희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 영국 오피셜 차트에서 3주 연속 존재감을 이어갔다. 10일 발표된 최신 차트에서 정규 5집 ‘아리랑’은 오피셜 앨범 차트 톱 100 5위에 올랐고, 타이틀곡 ‘스윔’은 오피셜 싱글 차트 톱 100 18위를 기록했다.

‘스윔’은 전주보다 13계단 하락했지만 3주 연속 차트인에 성공했다. 수록곡 ‘보디 투 보디’도 72위에 오르며 3주째 차트에 이름을 올렸다. 앞서 ‘스윔’은 영국에서 BTS 역대 최고 싱글 성적을 새로 썼고, ‘보디 투 보디’ 역시 발매 첫 주 톱 40에 진입한 바 있다.

앨범 부문에서도 상승세가 이어졌다. ‘아리랑’은 직전 주 4위에서 이번 주 5위로 한 계단 내려왔지만, 3주 연속 오피셜 앨범 차트 상위권을 지켰다. 이 앨범은 발매 첫 주 영국 오피셜 앨범 차트 1위에 오른 뒤 꾸준히 흥행 흐름을 이어가고 있다.

한편 같은 차트에서는 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’이 22위, ‘소다 팝’이 74위, ‘테이크다운’이 81위를 각각 기록했다. 블랙핑크 로제와 브루노 마스의 ‘아파트’는 80위로 재진입했다.