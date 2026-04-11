농식품·해수부 추경…유류·비료·사료 ‘생산비 방어 총력’

농기계·어선까지 면세유 확대…수산물 할인·선사 지원 병행

[헤럴드경제=김선국 기자]정부가 중동 전쟁 여파로 유류·비료·사료 등 주요 농어업 생산비가 급등하자 총 2566억 원 규모의 추가경정예산을 편성해 대응에 나섰다. 농림축산식품부는 1118억 원, 해양수산부 1448억 원으로, 농어가 경영 부담 완화와 민생 안정에 초점을 맞췄다.

11일 정부에 따르면 이번 추경은 국제 유가 상승이 농업과 수산업 전반의 비용 구조를 압박하는 상황을 반영해, 생산비 비중이 큰 핵심 투입요소를 중심으로 지원을 집중한 것이 특징이다. 유류비와 비료, 사료 등 가격 변동에 취약한 항목을 선별해 직접 지원을 확대하는 방식이다.

유류비 지원은 핵심 축이다. 농식품부는 농업용 면세유 유가연동보조금을 기존 시설원예 중심에서 농기계까지 확대하기 위해 529억 원을 증액했다. 이에 따라 트랙터·콤바인·경운기 등 주요 농기계에 사용되는 경유까지 지원 대상이 넓어지고, 지원 기간도 농번기인 3월부터 9월까지 적용된다. 시설원예 농가의 난방용 유류 지원 한도 상향을 위한 예산도 추가 반영됐다.

해수부도 유류비 지원을 대폭 강화했다. 어업용 면세경유 유가연동보조금 562억 원과 연안화물선 유류비 지원 129억 원 등 총 691억 원이 투입된다. 어업은 연료비가 전체 출어비의 절반 이상을 차지하는 구조로, 최근 가격 상승의 영향을 직접적으로 받고 있다. 실제 면세경유 가격은 리터당 880원에서 1381원으로 올라 약 56.9% 급등했다.

비료와 사료 지원도 동시에 확대된다. 농식품부는 무기질비료 지원 예산을 73억 원 늘려 지원 단가를 기존 최대 10만 원에서 16만 원으로 상향하고, 공급 물량도 14만 톤에서 24만 톤으로 확대한다. 완효성 비료 전환과 적정 시비 지도도 병행해 비용 절감과 생산성 유지 효과를 동시에 노린다.

사료 분야에서는 원료 구매자금 500억 원이 추가 투입된다. 국제 곡물 가격 상승과 해상 운임 부담이 겹치는 상황에서 사료 제조업체의 원료 확보를 지원해 가격 상승 압력을 완화하기 위한 조치다. 이는 축산 농가 생산비 안정에도 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

수산·해운 분야에서는 민생 안정 대책도 병행된다. 해수부는 섬 지역 교통권 유지를 위해 연안여객선 지원 예산 97억 원을 반영하고, 수산물 소비 촉진을 위한 할인 지원 사업에 300억 원을 추가 투입한다. ‘대한민국 수산대전’과 온누리상품권 환급 행사 확대를 통해 소비자 물가 부담을 완화한다.

산업계 피해 최소화를 위한 지원도 포함됐다. 어업인 경영안정 자금 330억 원, 수산식품 수출바우처 16억 원, 국적선박 피해 지원 14억 원 등이 반영됐다. 호르무즈 해협 긴장으로 운항 차질을 겪는 중소 선사에 대한 긴급 지원도 추진한다.

송미령 농식품부 장관은 “중동 전쟁으로 농자재 가격 부담이 커진 상황에서 이번 예산이 농업인들의 경영 부담 완화에 도움이 될 것”이라며 “현장에서 체감할 수 있도록 신속히 집행하겠다”고 말했다. 황종우 해수부 장관도 “추경을 통해 해양수산업계의 유류비 부담을 덜고 민생 안정에도 기여할 수 있을 것”이라며 “효과가 현장에 빠르게 전달되도록 집행에 속도를 내겠다”고 말했다.

정부는 향후 국제 유가와 원자재 시장 변동성을 지속 점검하면서 추가적인 대응 방안도 검토할 방침이다.