조폭 참교육 콘텐츠 찍던 엄모 씨 동료 유튜버와 시비 끝 수차례 폭행

[헤럴드경제=홍태화 기자] 조직폭력배에 대한 이른바 ‘참교육(남의 잘못에 대해 호되게 응징한다는 뜻의 비유적 표현)’ 영상으로 50만명 이상의 구독자를 확보한 유튜버가 동료 유튜버를 폭행한 혐의 등으로 검찰에 넘겨졌다.

경기남부경찰청 광역범죄수사대는 공동상해, 폭행, 강요 등의 혐의로 엄모 씨를 구속 송치했다고 11일 밝혔다.

엄 씨는 지난해 3월 평소 가까이 지내던 유튜버 김모 씨 등과 함께한 자리에서 시비가 일자 김 씨를 때리는 등 최근까지 김 씨를 비롯한 동료 유튜버 4명을 여러 차례에 걸쳐 폭행한 혐의 등을 받고 있다.

경찰은 엄 씨가 유튜브 방송 중 피해자를 상대로 욕설이나 폭언을 한 범죄 사실의 경우 증거가 고스란히 남아있다고 설명했다. 엄 씨는 증거가 남아 있는 범행에 관해서는 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

경찰은 엄 씨가 이끄는 유튜브 출연진에 소속된 이들을 상대로 범행 가담 여부를 계속 조사해 나갈 방침이다.

엄 씨는 ‘압구정 롤스로이스 사건’ 가해자 신모 씨의 지인 등을 협박해 수억원을 받아 챙긴 혐의(공갈·정보통신망법상 명예훼손 등)로 구속기소 됐다가 보석으로 풀려난 상태였다.

주로 격투기 및 사적 제재를 주제로 유튜브 방송을 해온 엄 씨는 수원의 최대 폭력조직인 ‘남문파’에 대한 참교육 등 조폭 관련 콘텐츠로 인기를 끌었다.