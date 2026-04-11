미·이란 첫 협상 하루 앞두고 해협 봉쇄 문제 직접 언급 “호르무즈 꽤 빨리 열릴 것”…봉쇄 장기화 가능성 낮게 봐 “핵무기 금지가 첫째 목표”…군사력 파괴 주장도 재확인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 통제권을 유지하고 있는 호르무즈 해협과 관련해 조기 개방 가능성을 거론하며, 통행료 징수 시도에는 강경 대응 방침을 시사했다.

트럼프 대통령은 10일(현지시간) 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 호르무즈 해협에 대해 “꽤 빨리 열릴 것”이라고 말했다. 미국과 이란의 첫 종전 협상이 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 예정인 가운데, 협상을 하루 앞두고 해협 문제를 직접 거론한 것이다.

그는 “그건 자동으로 열릴 것이다. 우리가 그냥 떠나버리면 해협은 열릴 수밖에 없다. 해협이 열리지 않으면 그들은 돈을 벌 수 없다”고 말했다. 이어 “잊지 말라. 우리는 그 해협을 이용하지 않는다. 다른 나라들이 이용한다. 다른 나라들이 와서 (호르무즈 해협 개방을) 도와줄 것이지만 우리는 이용하지 않는다. 그것은 쉽지 않을 것”이라며 “이렇게 말하겠다. 그것은 꽤 빨리 열릴 것”이라고 덧붙였다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄 및 통행료 징수 방침에 대해서도 직접 경고했다. 트럼프 대통령은 “그렇게 하도록 두지 않을 것이다. 그건 공해(公海·international water)이다. 그들이 그렇게 (통제)할지는 아무도 모르지만, 그들이 그렇게 한다면 내버려 두지 않을 것”이라고 말했다.

호르무즈 해협은 가장 좁은 구간의 폭이 약 21해리, 약 40㎞ 수준이다. 국제법상 연안국인 이란과 오만의 영해를 모두 합친 범위보다 폭이 좁아 선박은 사실상 이란 또는 오만 영해를 거쳐야 한다. 다만 국제법상 통과통항권 원칙이 적용돼 연안국 영해라고 해도 선박이 신속 통과하는 경우 이를 임의로 막기 어렵다는 해석이 일반적이다. 트럼프 대통령의 “공해” 발언 역시 이런 법적 원칙을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 협상 불발 시 대응책을 묻는 질문에는 “필요 없다”고 답했다. 그러면서 이란의 군대와 무기, 무기 제조 능력을 모두 파괴했다는 기존 입장을 거듭 주장했다.

11일 협상에 미국 측 대표로 나서는 JD 밴스 부통령에 대해서는 “행운을 빈다. 그는 커다란 임무를 맡았다”고 말했다. 협상단에 참여하는 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동 특사에 대해서는 “그들은 훌륭한 팀이다. 그들은 내일 만난다”며 “모든게 어떻게 될지 지켜보겠다”고 했다.

이번 협상의 최우선 목표도 다시 분명히 했다. 트럼프 대통령은 “핵무기 금지가 첫째이다. 이미 정권교체가 이뤄졌다고 생각하지만, 우리는 그걸 기준으로 삼은 적이 없다”며 “핵무기 금지가 우리(목표)의 99%”라고 말했다.

이번 발언은 협상 개시 직전 호르무즈 해협과 이란 핵 문제를 동시에 압박하는 메시지로 해석된다. 특히 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협의 봉쇄와 통행료 부과 가능성에 대해 미국 대통령이 공개적으로 선을 그으면서, 향후 협상 과정에서도 해협 통행 문제가 주요 변수로 부상할 가능성이 커졌다.