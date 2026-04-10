[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드 몰입형 공간인 ‘이머시브 플랫폼 (IMMERSIVE PLATFORM DEEP, 이하 ‘딥’)이 또하나의 신상을 공개했다.

팁은 11일부터 오는 5월 3일(일)까지 글로벌 애니메이션 ‘천관사복(天官赐福))’의 국내 최초 애니메이션 원화 전시회인 ‘천지유광’을 선보인다고 10일 밝혔다.

‘딥’은 지난해 10월 오픈한 IP 전용관으로, 콘텐츠를 다양한 형태로 몰입감 있게 즐길 수 있는 곳이다. 여기서 관람객들은 단순히 전시를 감상하는 것을 넘어 콘텐츠 세계로 직접 들어가는 듯한 체험을 한다.

‘딥’의 세 번째 전시인 ‘천지유광’은 중국 상하이에서 최초로 개최된 웹 소설 원작의 애니메이션 ‘천관사복’의 오리지널 전시로, 국내에서 처음으로 ‘딥’에 구현된다.

‘천관사복’은 인간 세계에서 귀신을 제거하며 공덕을 쌓아야 하는 신관 ‘사련’이 우연히 붉은 옷의 신비로운 소년을 만나 함께하는 여정을 그린 웹소설 원작의 애니메이션 작품이다.

약 450평 규모로 꾸며지는 이번 전시 ‘천지유광’은 오리지널 전시의 테마를 재현하는 것에 그치지 않고, ‘딥’에서의 콘텐츠 몰입 경험을 극대화할 50평 규모의 ‘이머시브 미디어 영상존’을 통해 재미와 감동을 배가시킨다고 롯데월드측은 설명했다.

전시티켓을 멜론티켓에서 단독 예매하며, 180여종의 다양한 굿즈도 있다.