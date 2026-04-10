[헤럴드경제=양대근 기자] 중앙선거관리위원회는 10일 서울 여의도 이룸센터에서 장애인 유관 단체 및 협회 등과 제9회 전국동시지방선거를 대비하여 ‘장애인유권자 참정권 보장 정책간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 7개 장애인 유관 협회 및 단체, 보건복지부 관계자가 참석하였으며, 모의사전투표 체험 행사 후 중앙선관위 이상능 선거1국장의 주재로 제9회 전국동시지방선거의 장애인유권자 대상 투표편의 제공사항을 안내하고 장애인유권자 투표참여 보장 방안에 대하여 의견수렴 및 토의를 진행했다.

선거1국장은 인사말을 통해 “장애인유권자에 대한 충분한 선거정보 제공으로 진정한 정치 참여를 실현하기 위해 2025년도에는 장애인유권자 대상 선거교육 콘텐츠와 강사용 지도서를 제작하는 등, 제도적·현실적 한계에도 불구하고 장애인유권자의 실질적인 참정권 보장을 위해 노력해 왔고 앞으로도 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

이번 제9회 전국동시지방선거에서는 선거안내 웹페이지를 운영하여 온라인상에서 선거정보 접근이 어려운 유권자의 편의성을 높이고, ARS 음성투표안내를 운영하여 문자정보 해독이 어려운 선거인이 투표일시·절차·방법 등 선거정보를 음성으로 들을 수 있게 할 예정이다.

또한, 시각장애 선거인을 위한 점자형 투표안내문을 발송하고 투표소까지 이동이 어려운 중증장애인 등 선거인을 대상으로 이동지원 차량을 지원할 예정이며, 각 (사전)투표소에는 임시경사로, 대형기표대 등 설치, 어르신·장애인 등이 활용할 수 있는 투표편의 물품(특수형 기표용구, 투표가이드북·리플릿, 점자형 투표보조용구 등) 비치, 청각장애 선거인 대상 영상수어통역 제공 등을 통해 장애인유권자의 선거권 행사에 어려움이 없도록 할 예정이다.

중앙선관위 관계자는 “선거가 종료된 후에도 장애인유권자 대상 투표편의 제공과 관련한 건의사항 및 개선의견 등을 지속적으로 수렴하여 장애인유권자의 참정권 보장을 위한 노력을 계속할 것”이라고 밝혔다.