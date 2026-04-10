[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 윤여정의 차남인 힙합 매니저 조늘 씨가 어머니를 향한 존경심을 표현했다.

지난 9일 미국의 사회학자 샘 리처드 교수의 유튜브 채널에는 ‘조늘 힙합 매니저와 LA 한인타운 가다’라는 제목의 영상이 게시됐다.

리처드 교수는 조 씨를 “힙합 컨설턴트이자 아티스트로 활동하는 자신만의 세계가 있는 흥미로운 인물”로 소개하며 LA 코리아타운에서 만났다고 밝혔다.

영상에서 조늘 씨는 미국 로스앤젤레스 코리아타운에서 인터뷰를 진행하며 자신의 삶과 정체성에 대해 털어놨다. 그는 “한국에서 자라 국제학교를 다닌 뒤 미국으로 건너와 지금은 LA에서 살고 있다”며 스스로를 “미국인인 동시에 한국인”이라고 소개했다.

이어 조늘 씨는 자신을 ‘서드 컬처 키드(Third Culture Kid)’라고 표현하며, 두 문화 사이에서 형성된 독특한 정체성을 강조했다. 그는 “한국에서 자랐지만 한국에서 자란 일반적인 학생들과는 완전히 다른 경험을 했다”며 “미국에 와서야 한국계 미국인들의 삶을 이해하게 됐다”고 밝혔다.

조늘 씨는 어머니 윤여정에 대한 질문을 받자 “한국은 워낙 겸손을 중요하게 생각한다. 어머니는 정말 유명한 배우시고 오스카 수상자다. 저도 어머니가 너무 자랑스럽다”고 뿌듯해했다.

그는 “43살이 되보니 알겠다. 저는 미국에서 태어나고 미국식 학교도 나왔지만, DNA는 한국인이다. 그래서 이런 서로 다른 문화들이 섞여 있는 상태다. 다른 문화도 보고 받아들이는 능력도 생겼다”며 의미 있는 깨달음을 얻었다고 밝혔다.

조늘 씨는 “제 안에는 한국 문화도 있고 미국 문화도 있고 ‘힙합’이라는 문화도 흐르고있다. 힙합은 제 삶에 녹아있다”며 자신의 주 매니징 카테고리인 힙합에 대한 애정을 드러냈다.

윤여정은 가수 조영남과 1974년 결혼 했으나 1987년 이혼했다. 이들은 슬하에 아들 조얼·조늘 씨를 두고있다. 조얼·조늘 씨는 모두 미국에서 생활하는 것으로 알려졌다. 윤여정은 지난 2021년 영화 ‘미나리’로 아카데미 시상식 여우조연상을 수상한 당시 소감을 통해 “나를 촬영장으로 나가게 해줬던 두 아들에게 고맙다”는 말로 감동을 안겼다.