[헤럴드경제=최원혁 기자] SM엔터테인먼트가 소속 아티스트를 대상으로 한 딥페이크 범죄에 단호하게 대응했다.

10일 SM엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “허위 사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 딥페이크, 인신공격, 모욕, 사생활 침해 등 소속 아티스트 개인 신상에 큰 해악을 끼치는 행위에 대해 법적 대응을 진행하고 있다”고 밝혔다.

특히 불법 음란 합성물 제작·유포·소지 행위에 대해 “아티스트를 성적으로 모욕하고 조롱함으로써 큰 수치심을 주는 악의적 범행”이라며 “정교한 합성으로 아티스트 본인이라는 오해를 불러일으켜 심각한 명예훼손과 이미지 실추로 이어질 수 있는 중범죄”라고 했다.

그러면서 “관련 증거 수집, 고소장 제출 등 수사기관에 지속 협조하고 있고 재판부에도 적극적으로 엄벌을 탄원하고 있다”고 덧붙였다.

소속사에 따르면 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(허위영상물반포등) 혐의를 받는 12명이 실형을 선고받았다. 피고인들은 항소와 상고가 모두 기각 판결이 내려져 최종 형이 확정된 상태로 수감 중이다.

SM엔터테인먼트는 “대다수의 딥페이크 범죄 행위자들은 수사망을 피하고자 익명성이 높은 해외 SNS 플랫폼을 통해 불법 음란 합성물을 공유하고 있으나 당사는 미국 내 다수의 로펌과 긴밀히 공조하고 있다”며 “수사기관의 추적수사를 통해 이들 역시 예외 없이 검거되고 있고 현재도 관련 수사가 진행되고 있다”고 알렸다.

그러면서 “딥페이크 제작·유포·소지로 인한 형사처벌은 매우 엄중하게 이루어지고 있는 만큼 불미스러운 일에 연루되지 않도록 각별한 유의를 부탁드린다”고 경고했다.