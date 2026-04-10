외교부, 마쓰오 히로타카 日 대사 초지

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정부는 10일 일본 정부가 또다시 외교 청서에서 한국 영토인 독도에 대한 영유권을 주장한 것을 두고 강력 항의했다.

정부는 이날 외교부 대변인 논평을 통해 “정부는 일본 정부가 발표한 외교청서를 통해 역사적․지리적․국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의하며, 이를 즉각 철회할 것을 촉구한다”고 목소리 높였다.

이어 “정부는 일본 정부의 부당한 주장이 대한민국 고유 영토인 독도에 대한 우리의 주권에 아무런 영향도 미치지 못한다는 것을 다시 한 번 분명히 한다”면서 “독도에 대한 일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것임을 밝히는 바이다”라고 했다.

앞서 이날 외교부는 김상훈 아시아태평양국장이 마쓰오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 청사로 초치해 항의의 뜻을 전달했다.

마쓰오 공사는 청사로 들어오면서 ‘외교청서에서 한국을 중요한 이웃이라고 하면서 독도는 일본 땅이라고 주장하는 이유가 무엇인지’, ‘주장을 철회할 생각이 없는지’ 등 취재진 질문에 답하지 않았다.

일본이 이날 공개한 2026년 판 외교청서는 한국에 대해 “파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라”라면서도 “독도는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토”라는 억지 주장을 거듭했다.