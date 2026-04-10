[헤럴드경제=윤호 기자]외교부는 캄보디아 등 동남아시아 지역 초국가 범죄가 급감했다고 10일 밝혔다.

외교부는 이날 경찰청과 동남아 11개 공관 참석하에 합동 상황점검회의를 개최, 초국가범죄 동향을 공유하고 대응 방안을 논의했다.

회의를 주재한 윤주석 영사안전국장은 “현지 공관에서 접수한 캄보디아 내 스캠범죄 관련 감금 등 피해 신고가 지난 3월 한 건도 없었고, 올해 1분기 9건만 접수돼 전년 동기 108건 대비 약 92% 감소하는 등 뚜렷한 감소세”라고 말했다.

윤 국장은 캄보디아 내 성과가 스캠 범죄 조직이 인근 국가로 이동하는 이른바 ‘풍선효과’로 이어질 수 있어 면밀한 관리가 필요하다며 각 공관에서 현지 상황을 관찰하면서 적극적인 예방·대응 노력을 기울여 달라고 당부했다.

주캄보디아대사관은 캄보디아 정부가 이달 6일 온라인스캠 방지법을 시행하는 등 강력한 대응 노력을 기울이고 있다고 전했다.

외교부는 “앞으로도 경찰청 등 관계기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 초국가범죄 예방·대응 노력을 지속 기울이면서 우리 국민의 안전을 확보하기 위해 만전을 기해 나갈 것”이라고 강조했다.