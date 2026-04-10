해당 게시물 다시 공유하며 SNS 글 게재 “어떤 상황에서도 국제인도법 준수돼야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 10일 SNS를 통해 “어떤 이유에서든 어디에서든 인권은 최후의 보루이며 무엇과도 바꿀 수 없는 가치”라고 강조했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 지난 2024년 9월 있었던 이스라엘군의 팔레스타인 인권 탄압 관련 영상에 “우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 적은 게시물을 재차 공유하고 이같이 말했다.

해당 영상은 팔레스타인 사람으로 추정되는 한 SNS 유저가 올린 것으로, 이 대통령은 이를 두고 “이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다”고도 적었다.

해당 영상이 2년 전 벌어진 일임이 확인되자 인권과 관련한 메시지를 다시 낸 것으로 보인다.

이 대통령은 “어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수되어야 하며, 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다”면서 “영상은 2024년 9월 발생한 실제 상황으로 미국 백악관이 매우 충격적(deeply disturbing)이라고 평가했고, 존 커비 등 미당국자가 ‘혐오스럽고 용납할 수 없는 행동’이라고까지 언급했던 일이다. 이에 이스라엘의 관련 조사와 조치도 이루어졌다고 한다”고 했다.

이어 “지난 역사 속에서 일어난 수많은 비극은 인권의 소중함이 무엇보다 최고이자 최선의 가치임을 가르쳐 줬다”면서 “뼈아픈 상처 위에 남겨진 교훈을 반복된 참혹극으로 되풀이해서는 안 된다. 그래야 인류 모두가 상생하는 화해와 협력의 미래로 나아갈 수 있다”고 강조했다.