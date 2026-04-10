[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김영옥이 과거 자택 절도 피해 경험을 털어놨다.

9일 유튜브 채널 김영옥에는 ‘링링언니 , 금 도둑맞은 썰’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김영옥은 귀중품을 감정받았다. 그의 은수저와 커트러리 세트는 약 349만원으로 감정됐고, 30년 전 100만원에 구매한 목걸이와 팔찌는 약 691만원으로 평가됐다. 또 홍콩에서 구입했다는 진주 귀걸이는 130만원, 금 브로치는 314만원 수준이었다.

1200만원에 구매했던 금 시계는 979만원 정도로 평가됐는데, 이를 감정한 유튜버 링링언니는 “시계 자체 가격은 떨어질 수 있지만 금값이 올라 전체 가치가 유지된 것”이라고 설명했다. 이에 김영옥은 “예전에는 시계 값을 제대로 쳐주지 않아 못 팔았다”며 “이제는 그냥 차고 다녀야겠다”고 했다.

그는 “크리스마스 이브에 놀고 들어왔는데 아들이 전화 와서 집에 도둑이 들었다더라. 우유 투입구로 어떻게 문을 연 거 같다”고 말했다.

피해 규모에 대해 그는 “다이아가 2캐럿이 2000만원이 넘을 때다. 많이 아껴서 그거 하나 샀는데 하필 그날 하루 벗어놨다. 그걸 다 가져갔다”며 “집에 있는 걸 다 뒤졌다. 이 반지만 굴러 떨어져 있어서 살았다. 집 한 채가 없어졌다”고 설명했다.

단독주택 거주 시절 겪은 또 다른 피해 사례도 공개했다.

그는 “그때는 드라마 ‘갯마을’을 찍으러 지방 촬영에 갔다. 대낮에 비가 쏟아지는데 누가 냉장고를 고치러 왔다더라. 딸이 냉장고 고장 난 거 없다고 끊었는데 또 왔다더라. 내가 없다는 걸 알고 온 거다. 2층 욕실 창문을 사다리를 놓고 들어왔다. 거기 들어오려는 시간을 벌려고 계속 밑에서 시간을 끈 것”이라고 당시 정황을 설명했다.

이어 “내가 그때도 목걸이를 주렁주렁 걸어놨다. 딸이 목욕을 하고 ‘엄마 목걸이 써야지’ 했는데 문이 잠겨있었다더라. 내 방에 있는 걸 싹 다 가져갔다. 그때 금이 많았다. 그해 1년 내내 갯마을 한 출연료보다 더 많이 없어졌다”고 했다. 그러면서 “허망했지만 결국 다 지나간다”고 덧붙였다.