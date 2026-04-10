대우건설, ESG 실천 ‘으쓱 포인트’ 시행 탄소저감 효과 반영, 최대 1억 기부 연계

대우건설 임직원들은 대중교통 이용 등 일상 속 환경·사회·지배구조(ESG) 활동만 해도 포인트를 받게된다.

대우건설은 오는 13일부터 9월 30일까지 임직원 대상 으쓱(ESG) 포인트(사진)제를 시행할 것이라고 10일 밝혔다. 으쓱 포인트제는 일상 속 ESG 활동을 포인트와 탄소저감 효과로 환산해주는 앱 기반 참여형 프로그램이다.

모바일 걷기 플랫폼 ‘워크온(WorkOn)’ 어플리케이션을 통해 운영되며, 일상 속 ESG와 관련된 미션 수행 결과가 실시간으로 기록·반영된다.

임직원들은 대중교통 이용, 계단 이용, 텀블러 사용 총 6개의 미션을 하루 1회 인증할 수 있다. 각 미션은 참여자가 선택해 수행할 수 있다. 인증 결과에 따라 미션별 포인트가 차등 적립되고, 누적 포인트가 일정 목표 수준에 도달할 경우 임직원 공모를 통해 선정된 기관에 최대 1억원 규모의 기부가 이뤄진다.

이를 통해 실질적인 탄소 저감 효과에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 임직원 약 5000명이 평일 기준 매일 프로그램에 참여한다고 가정할 경우, 1인당 약 3.8kg이산화탄소톤(CO₂eq)의 탄소 배출 저감 효과가 예상된다. 이를 6개월간 누적하면 성목 약 38만그루가 1년간 흡수하는 탄소량에 해당하는 수준이다.

대우건설 관계자는 “작은 실천이 모여 사회적 가치를 만들어낸다는 취지에서 이번 프로그램을 마련했다”며 “임직원 모두가 함께하는 전사 참여형 기부문화를 정착시키고, 환경과 사회에 기여하는 ESG 경영을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다. 서정은 기자