인천 미추홀구 구민상 수상자 7명[인천 미추홀구 제공]
인천 미추홀구 구민상 수상자 7명[인천 미추홀구 제공]

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 미추홀구 구민상 수상자 7명이 선정됐다.

구민 수상자는 ▷사회 봉사상 권순하 ▷구민 화합상 노진호 ▷경로 효친상 이은교 ▷산업 증진상 황태연 ▷ 대민 봉사상 미추홀경찰서 주안지구대 양은석 ▷문화예술상 김용경 ▷체육 진흥상 정해민 등이다.

구민상 시상식은 30일 미추홀구청 대회의실에서 개최되는 제36회 미추홀구 구민의 날 기념식에서 진행된다.


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