[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 미추홀구 구민상 수상자 7명이 선정됐다.
구민 수상자는 ▷사회 봉사상 권순하 ▷구민 화합상 노진호 ▷경로 효친상 이은교 ▷산업 증진상 황태연 ▷ 대민 봉사상 미추홀경찰서 주안지구대 양은석 ▷문화예술상 김용경 ▷체육 진흥상 정해민 등이다.
구민상 시상식은 30일 미추홀구청 대회의실에서 개최되는 제36회 미추홀구 구민의 날 기념식에서 진행된다.
gilbert@heraldcorp.com
입력 2026-04-10 11:27:38
[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 미추홀구 구민상 수상자 7명이 선정됐다.
구민 수상자는 ▷사회 봉사상 권순하 ▷구민 화합상 노진호 ▷경로 효친상 이은교 ▷산업 증진상 황태연 ▷ 대민 봉사상 미추홀경찰서 주안지구대 양은석 ▷문화예술상 김용경 ▷체육 진흥상 정해민 등이다.
구민상 시상식은 30일 미추홀구청 대회의실에서 개최되는 제36회 미추홀구 구민의 날 기념식에서 진행된다.
[단독] 사모펀드 ‘포괄적 주식교환→상폐’ 전략 첫 판결, 法 “절차 문제없다”
10일 수원지방법원 평택지원 민사2부는 락앤락 소액주주들이 회사를 상대로 제기한 주식매수가격 결정 사건에서 회사가 1주당 8755원으로 정한 매수가격이 적정하다고 판단했다.
“워런 버핏이 2조7000억 넣었대” 난리…25% 급등한 ‘이 종목’
[헤럴드경제=김보영 기자] ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 일본 최대 손해보험사 도쿄마린홀딩스 지분을 대거 매입했다는 소식이 전해지면서 해당 종목 주가가 급등하고 있다. 국내 ‘일학개미’들의 매수세도 빠르게 유입되는 분위기다. 7일(현지시간) 도쿄증권거래소에서 도쿄마린홀딩스는 전 거래일 대비 0.42% 하락한 7277엔에 장을 마쳤다. 이는 버핏의 투자 사실이 공개된 지난달 23일 종가 5857엔과 비교하면 24.76% 오른 수치다. 버핏은 당시 18억달러(한화 약 2조7000억원)를 투입해 도쿄마린홀딩스 지분 2.49%를 취득하고, 향후 최대 9.9%까지 보유 비중을 넓힐 수 있는 권한도 확보했다. 이 같은 소식이 전해지면서 국내 투자자들의 매수세도 뒤따랐다. 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 도쿄마린홀딩스는 발표 이전까지 결제금액 기준 국내 투자자 일본 주식 순매수 순위 50위권 밖에 머물렀지만, 발표 이후 7일까지 약 83억원 규모 순매수가 유입되며 단숨에 1위로 올라섰다. 이러한
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
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