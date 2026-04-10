[헤럴드경제=최원혁 기자] 택배기사가 배송 물품을 발로 걷어차는 등 훼손하는 모습이 포착됐다.

10일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 전남 목포시에 거주하는 A씨는 최근 과자, 치약, 물티슈 등 총 25만 원 상당의 간식과 생필품을 온라인으로 주문했다.

A씨는 배송 예정일에 택배 트럭의 소리를 듣고 창밖을 내다봤다가 택배기사가 상자를 훼손하는 모습을 직접 목격했다.

공개된 영상에는 택배기사가 트럭에서 꺼낸 상자를 바닥에 내려놓은 뒤 발로 걷어차는 모습이 담겼다.

특히 테이프를 뜯어내 상자 틈 사이로 물건이 빠져나오자 이를 다시 마구잡이로 집어넣기도 했다.

A씨가 받은 택배 상태는 더욱 처참했다. 상자는 심하게 찌그러졌으며 내용물이 훤히 보일 정도였다고. A씨는 “안에 든 과자 봉지는 터지고 음료수 캔은 찌그러져 있었다”며 “물건이 상당히 훼손된 상태였다”고 밝혔다.

당시 A씨는 물품을 구매한 업체 고객센터를 통해 상황을 알렸고, 업체 측은 훼손된 물건을 교환 또는 환불 처리를 해주겠다는 답변만 받았다. 이에 A씨는 해당 택배기사에 대한 주의 조치나 제재 여부를 문의했으나 “기다리라”는 답변 외에 별다른 설명을 듣지 못했다고 한다.

A씨는 별도의 교환이나 환불을 요청하지 않은 상태로 “고객센터나 택배기사로부터 별다른 연락을 받지 못했다”며 답답함을 토로했다.