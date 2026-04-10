전문투자자 전용서 대상 넓혀 환율 변동 리스크 관리 수단 개방 적합성·적정성 심사 강화

[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권이 해외주식 투자 시 환율 변동 위험을 관리할 수 있는 ‘환헷지 상품’ 적용 대상을 일반 개인투자자까지 확대한다. 기존 개인 전문투자자 중심에서 일반 투자자로 범위를 넓히며 서비스 접근성을 높인다는 취지다.

10일 키움증권에 따르면 이번 조치는 지난달 전문투자자를 대상으로 먼저 도입한 이후 상품 구조와 투자자 보호 장치를 보완한 데 따른 것이다. 초기에는 제한된 투자자군을 대상으로 운영하며 리스크 관리 체계를 점검한 뒤, 일반 투자자까지 확대 적용하는 방식이다.

해당 상품은 투자자가 보유한 해외주식 평가금액 일부에 대해 미래 시점의 환율을 미리 확정하는 구조다. 이를 통해 환율 변동에 따른 손익 영향을 줄이는 것이 핵심 기능으로, 그간 기관 중심으로 활용되던 환위험 관리 수단이 개인에게도 개방된 셈이다.

일반 투자자 대상 확대에 따라 적합성·적정성 심사와 상품 설명 절차가 추가로 적용된다. 투자 경험과 재무 상황 등을 고려해 상품 이용 가능 여부를 판단하는 등 보호 장치가 강화된 것이 특징이다.

상품 이용 한도는 기존과 동일하다. 전일 종가 기준 해외주식 평가금액의 50% 이내에서 신청할 수 있으며, 계약 시점에 고지된 환율이 만기까지 적용된다. 만기 또는 중도 해지 시점에는 계약환율과 실제 환율 간 차이에 따른 손익이 달러 기준으로 정산된다.

다만 환율과 기초자산 가격 변동에 따라 원금 초과 손실이 발생할 수 있는 구조인 만큼, 상품 이해를 전제로 한 접근이 필요하다는 설명이다.

세제 측면에서는 일정 요건을 충족할 경우 혜택이 유지된다. 관련 세법 개정안에 따라 환헷지 상품 투자금액의 일부가 해외주식 양도소득에서 공제되며, 개인당 최대 500만원 한도가 적용된다. 공제 대상 금액은 상품 보유 기간을 반영한 평균 투자금액 기준으로 산정된다.

키움증권은 투자자 보호 체계를 유지하는 범위 내에서 서비스 고도화를 이어간다는 방침이다. 회사 관계자는 “일반 투자자까지 대상이 확대되면서 환율 리스크 관리 수단의 접근성이 높아질 것”이라며 “정책 방향에 부합하는 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

환헷지 상품은 환율 변동 영향을 줄일 수 있다는 점에서 유용하지만, 구조상 파생상품 성격을 띠는 만큼 손익 구조가 단순하지 않다는 점도 함께 고려해야 한다. 계약환율이 미리 정해지는 방식 특성상 환율이 유리하게 움직일 경우 추가 이익을 제한할 수 있다. 반대로 변동성이 확대될 경우 손실이 확대될수 있다. 이에 따라 일반투자자 대상 확대 과정에서는 적합성·적정성 심사 등 투자자 보호 절차가 병행 적용된다.