12일 방한해 1박2일 일정

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 도날드 투스크 폴란드 총리를 국내로 초청해 정상회담에 나선다. 투스크 총리는 12일 방한해 이 대통령과 중동 전쟁, 방산 협력 등 다양한 이슈에 대해 논의할 예정이다.

강유정 청와대 수석대변인은 10일 서면 브리핑을 내고 “투스크 총리가 12일부터 13일까지 공식 방한한다”며 “이번 방한은 폴란드 총리로서는 27년 만의 양자 방문이며, 투스크 총리의 취임 이후 첫 비유럽 국가 양자 방문”이라고 밝혔다.

양 정상은 13일 오전 정상회담과 공동언론발표, 공식오찬 등의 일정을 진행한다. 회담을 통해 다양한 분야에서 양국 간 전략적 파트너십을 강화하기 위한 방안을 폭넓게 협의할 계획이다.

폴란드는 유럽연합(EU) 및 북대서양조약기구(NATO)의 핵심 회원국인 만큼, 최근 중동 전쟁 상황을 비롯해 주요 정세 및 글로벌 이슈 대응 방안에 대해서도 심도 있게 논의할 예정이다.

무엇보다 이날 정상회담에서는 양국간의 방산 등 미래 전략산업에 대한 폭넓은 협력방안이 다뤄질 것으로 보인다.

강 수석대변인은 “폴란드는 세계 20위권의 경제 대국으로, 중부 유럽의 경제 강국이자 유럽 시장 진출의 핵심 거점국”이라며 “서유럽과 동유럽을 잇는 전략적 위치와 우수한 투자 환경을 바탕으로 유럽 내 주요 생산 허브로 부상했으며, 첨단기술 분야 등 미래산업의 전략적 거점으로 주목받고 있다”고 설명했다.

이어 “지정학적 불확실성이 커지는 상황 속에서 우리나라와 호혜적인 방산 협력을 강화해 왔으며, 2022년에는 양국 간 대규모 방산 총괄계약을 체결한 바도 있다”고 전했다.

강 수석대변인은 “폴란드에는 전기차 배터리 및 부품·소재 등을 생산하는 우리 기업 400여 개가 진출해 있으며, 양국 국민 간 상호 방문이 연간 10만 명에 달하는 등 활발한 교류 협력이 이뤄지고 있다”고도 했다.

그러면서 “투스크 총리의 이번 방한은 1989년 수교 이래 꾸준히 성장해 온 양국 관계를 더욱 미래지향적이고 전략적으로 발전시켜 나가기 위한 중요한 이정표가 될 것”이라고 했다.