휴전기간 활용…전쟁 장기화 대비 추가 대책 검토

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “(미국과 이란이) 최근 2주간의 휴전에 합의했으나 향후 상황을 예단하기 어려운 만큼 긴장의 끈을 놓지 말고 더욱 철저히 대응해야 한다”고 강조했다.

10일 재경부에 따르면 구 부총리는 전날 정부세종청사에서 열린 확대간부회의에서 “중동 전쟁이 한 달 넘게 이어지면서 물가, 공급망, 외환·금융시장 등 우리 경제 전반에 미치는 영향이 점차 가시화되고 있다”면서 이같이 밝혔다.

구 부총리는 특히 휴전 기간을 최대한 활용해 전쟁 장기화에 대비한 추가 대응책을 선제적으로 마련하고, 현장 애로사항을 신속히 파악해 적시 대응하라고 지시했다. 관계 부서 간 정보 공유와 협업을 강화해 ‘원팀 대응체계’를 구축해야 한다는 점도 언급했다.

아울러 위기 대응 과정에서도 중장기 구조개혁이 지연돼서는 안 된다고 지적했다.

그는 “어떤 위기에도 흔들리지 않는 경제시스템을 만든다는 관점에서 인공지능(AI) 대전환, 초혁신경제, 한국형 녹색전환(K-GX) 전략 마련, 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입, 국부펀드·전략수출금융기금 조성, 양극화 대응 등 핵심 과제를 속도감 있게 추진해달라”고 주문했다.

성과 중심 조직문화 정착 의지도 밝혔다. 구 부총리는 “어려운 여건 속에서도 현안을 책임감 있게 수행한 직원들의 노고를 격려한다”며 “이번에 신설된 특별성과 포상을 통해 혁신 직원에게 파격적인 인센티브를 제공할 계획”이라고 말했다.

아울러 최근 실시된 AI 집중 교육과 관련해 “AI 활용이 일하는 방식을 근본적으로 혁신하는 계기가 돼야 한다”며 교육 성과의 실무 적용과 조직 전반 확산을 주문했다.