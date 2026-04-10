최선희 외무상, 방북 왕이 외교부장과 北中외교회담 北 ‘악마의 무기’ 집속탄두 시험 이어 中 밀착 과시

[헤럴드경제=윤호 기자] 북한이 민간인과 군인을 가리지 않고 공격하는 ‘악마의 무기’로 불리는 집속탄두를 단거리탄도미사일(SRBM)에 탑재해 발사하는 시험을 감행한데 이어 중국과 밀착하며 한국에 대해 군사적, 외교적 압박을 강화하는 모습이다.

북한 조선중앙통신은 10일 북중 양국이 대외정책기관 간 ‘전략적 의사소통과 지지협력’을 강화하기로 합의했다고 10일 보도했다.

통신에 따르면 최선희 외무상은 평양을 방문한 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 전날 금수산영빈관에서 갖고 양국 ‘우호, 협조 및 호상 원조에 관한 조약’ 체결 65주년인 올해 다방면적인 교류와 협조를 심화하기로 했다.

왕 부장은 이 자리에서 김정은 국무위원장의 지난해 9월 방중 계기 북중 정상회담에서 양국관계를 새로운 단계로 발전시키는 데 “이정표적인 의의를 가지는 근본지침”이 제시됐다고 평가했다. 이어 “국제정세가 어떻게 변하든 중조친선을 훌륭히 수호하고, 훌륭히 공고히 하며, 훌륭히 발전시켜 나가려는 것은 중국 당과 정부의 확고부동한 입장”이라고 강조했다.

대외정책기관 간 지지협력을 강화하기로 한 만큼 북중 당 대 당 공조와 외교당국 채널간 협력이 한층 긴밀해질 것으로 보인다. 중국 측 보도에 따르면 최 외무상은 “다자 소통·협조를 강화”할 용의가 있다고 밝혔는데 다자외교를 비롯한 국제무대에서 양국의 공동보조도 심화될 전망이다.

왕 부장은 전날 북한 측이 마련한 연회 연설에서 “미국을 비롯한 서방세력의 가증되는 고립 압살 책동” 속에서도 북한이 사회주의 건설에 새로운 성과를 이룩하고 있다고 치켜세웠다.

향후 북중 양국이 ‘반미연대’를 고리로 공조를 강화할 것임을 예고한 것이라는 할 수 있다. 일각에선 오는 5월 미중 정상회담을 앞두고 북중 양국이 사전 조율을 통해 공동전선을 구축하고 미국의 협상 공간을 축소하려는 시도라는 관측도 제기된다.

앞서 북한은 지난 6~8일 한국 대공망 무력화가 우려되는 ‘악마의 무기’ 집속탄 시험을 실시하고, 이틀 새 세 차례에 걸쳐 탄도미사일을 발사하기도 했다.

한편 왕 부장이 북한을 찾은 건 2019년 9월 이후 약 6년 7개월 만이다. 내달 14∼15일로 예정된 트럼프 대통령의 중국 방문 이전에 소통을 강화하는 동시에 중동 정세 불안정 고조 속 선제적으로 한반도 정세를 관리하려는 의도가 엿보인다. 왕 부장이 김정은 국무위원장과 만나 시진핑 주석의 메시지를 전달할 수 있다는 전망도 나온다.