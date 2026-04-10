누적 운항거리 6274만㎞ 전체 운항거리 72.3%가 미주 노선

[헤럴드경제=서재근 기자] 하이브리드 항공사 에어프레미아가 지난 8일 기준 국제선 누적 탑승객 300만명을 돌파했다고 10일 밝혔다. 이는 2022년 7월 첫 국제선 취항 이후 약 3년 9개월 만의 성과다.

에어프레미아는 300만명의 여정을 통해 총 1만1458회의 국제선을 운항했으며, 항공기의 누적 비행거리는 약 6274만㎞에 달한다. 이는 지구를 약 1560바퀴 돈 것과 같은 거리다.

특히, 전체 운항거리 중 약 72.3%에 해당하는 4540만㎞가 미주 노선에서 발생한 것으로 나타났다. 이는 단거리 중심이 아닌 장거리 노선 중심의 운항 전략이 실제 수송 실적으로 이어지고 있음을 보여주는 지표다.

1회 평균 비행거리는 약 5475㎞로, 취항 초기부터 유지해온 장거리 중심 구조가 현재까지 일관되게 이어지고 있는 것으로 분석된다. 단순 수송 인원 확대를 넘어 장거리 노선 중심의 질적 성장이 지속되고 있다는 점에서 의미가 크다.

현재 에어프레미아는 ▷로스앤젤레스 ▷뉴욕 ▷샌프란시스코 ▷호놀룰루 등 미주 4개 노선을 비롯해 ▷나리타 ▷방콕 ▷다낭 ▷홍콩 등 총 8개 국제선을 운항 중이다. 오는 4월24일 워싱턴 D.C. 노선 취항을 통해 총 9개 국제선 네트워크를 구축할 예정이다.

전 노선에는 장거리 전용 기재인 보잉 787-9 드림라이너를 투입하고 있다. 해당 기종은 우수한 연료 효율성과 쾌적한 기내 환경을 바탕으로 안정적인 장거리 운항을 지원한다.

에어프레미아 관계자는 “국제선 누적 탑승객 300만명 돌파는 장거리 중심 전략이 시장에서 성과로 이어진 결과”라며 “현재와 같은 수요 흐름이 이어질 경우 연내 400만명 돌파도 가능할 것으로 기대하고 있으며, 앞으로도 수익성과 운영 안정성을 기반으로 내실 있는 성장을 이어갈 계획”이라고 말했다.