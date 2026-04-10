분양가상한제 적용 민간분양 도보권 평택신청사 인접 입지

[헤럴드경제=김희량 기자] 우미건설 컨소시엄은 평택시 고덕동 고덕국제화계획지구 내 Abc-36블록에서 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’를 분양한다고 10일 밝혔다.

평택 고덕 우미린 프레스티지는 분양가 상한제가 적용되는 민간분양 단지로 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 전용면적 84·94·101·111㎡ 총 743세대 규모다.

해당 단지는 4베이(Bay) 판상형 위주이며 지상에 주차공간이 없는 쾌적하고 안전한 단지로 설계됐다. 주차공간도 세대당 1.5대로 여유롭다. 피트니스 클럽, 실내골프연습장, 실내탁구장, 남녀 구분 독서실, 작은도서관 등 커뮤니티 시설을 갖추며 삼성물산이 운영 및 관리하는 홈 플랫폼 홈닉을 통하여 스마트 라이프를 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

단지가 들어서는 고덕국제화계획지구는 대규모 반도체 생산기지인 삼성전자 평택캠퍼스의 핵심 배후주거지에 해당한다. 도보권에 평택시청·시의회(공사중)가 이전하는 행정타운과 국제교류단지가 계획돼 있다.

교통 여건도 눈길을 끈다. 평택지제역에서 SRT를 이용할 수 있고 수도권 전철 1호선(서정리역, 평택지제역)과 평택고덕IC를 통해 서울·수도권 주요 거점으로의 이동할 수 있다. 향후 수원발 KTX(계획), GTX-A·C 노선 연장(계획), BRT 노선(계획) 등이 추가로 확충되면 광역교통 여건은 한층 개선될 전망이다.

단지 옆으로 고덕8초(예정)를 비롯해 도보권 내 중·고등학교가 예정돼 있다. 지구 내 문화공원(계획)과 함박산 중앙공원 등 풍부한 녹지 환경도 갖추고 있다. 평택 아트센터와 평택 박물관(예정), 평택 중앙 도서관(예정)과 같은 문화시설 또한 예정돼 있다. 인근 고덕국제학교 부지에 들어설 국제학교의 설립·운영 법인으로 미국 워싱턴주의 명문 사립학교 애니 라이트 스쿨이 평택시와 합의각서(MOA)를 체결했다.

분양 관계자는 “삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 공사가 재개되는 등 글로벌 반도체 시장이 호황 사이클에 접어들면서 평택 고덕신도시 부동산 시장에도 긍정적인 모멘텀이 형성되고 있다”며 “3단계 개발 구역 내에서도 핵심 입지에 들어서는 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’가 일대를 리딩할 랜드마크로 자리매김할 것”이라고 말했다.