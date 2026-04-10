삼성물산 인프라 공유, 최대 5000만원 지원

[헤럴드경제=서정은 기자] 삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)이 미래 혁신을 설계할 유망 스타트업 육성에 나선다.

삼성물산은 서울시 및 서울경제진흥원(SBA)과 손잡고 오픈이노베이션 프로그램인 ‘2026 퓨처스케이프(FutureScape)’ 공모를 시작한다고 10일 밝혔다.

모집분야는 ▷로봇 솔루션 ▷웰니스 솔루션 ▷시니어 리빙 솔루션 ▷홈 플랫폼 솔루션 ▷차세대 에듀테크 ▷자유주제 등으로 혁신 아이디어와 기술 등을 보유한 설립 10년 미만의 스타트업이라면 누구나 참여할 수 있다.

참가 신청은 이달 13일부터 다음달 8일까지 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하다. 서류 및 발표 심사 등 다각적인 평가를 거쳐 총 6개 내외의 스타트업을 최종 선발할 예정이다.

선발된 스타트업에게는 ▷서비스∙사업모델 검증 ▷공동 기술개발 ▷사업협력 기회 제공 ▷아마존웹서비스(AWS), 네이버, 메가존 등 클라우드 바우처 ▷최대 5000만원 사업화 지원금 등을 제공한다.

형시원 삼성물산 DxP사업전략팀장(상무)은 “혁신 스타트업의 도전적인 아이디어가 시장에서 증명될 수 있도록 삼성물산의 전문성과 네트워크를 아낌없이 지원할 것”이라며 “상생 협력을 통해 스타트업의 성장을 돕는 든든한 조력자가 되고, 건설업의 경계를 넘어선 미래가치를 공동 창출하는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 삼성물산은 지난 3년간 해당 프로그램을 통해 선발된 21개 스타트업과 함께 공동사업화 모델 검토 및 현장 실증을 이어왔다. 지난해 선발한 스타트업과는 삼성물산 본사 임직원 중 지원자를 대상으로 인공지능(AI) 기반 맞춤형 심리상담 실증, 래미안 입주민을 대상으로 확장현실(XR) 등 다양한 혁신 기술 실증과 공사현장 협력사 외국인 근로자를 대상으로 AI 통번역 서비스 실증 등을 진행한 바 있다.