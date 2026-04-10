1024세대 대단지…공사비 2305억원 규모

[헤럴드경제=김희량 기자] 요진건설산업은 3기 신도시 핵심지인 경기 고양 창릉지구에서 2305억원 규모의 대형 아파트 건설공사를 수주했다고 10일 밝혔다.

이 사업은 경기 고양시 원흥동·동산동 일원에 아파트 16개동, 총 1024가구 규모의 공공분양 주택을 조성하는 프로젝트이다. 대지면적 5만8340㎡, 연면적 14만4212㎡ 규모로 진행된다.

요진건설은 50% 지분으로 참여한다. 올해 3월 27일 계약을 체결하고 본격적인 공사에 착수했다. 공사기간은 착공일로부터 약 1324일이로 2029년 11월 준공이 목표다.

이와 함께 요진건설은 최근 서울 서초구 방배동 노유자시설 신축공사를 수주하며 사업 포트폴리오를 다각화하고 있다. 해당 사업은 서울시 서초구 방배동에 연면적 1만940㎡, 지하 3층~지상 11층 규모의 노인복지시설과 근린생활시설을 건립하는 프로젝트로 공사금액은 약 369억원이다.

요진건설 관계자는 “다양한 공공주택 사업에서 축적한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 안정적인 품질과 공정 관리를 통해 사업을 성공적으로 수행하겠다”라며 “앞으로도 공공과 민간을 아우르는 균형 있는 수주 포트폴리오를 기반으로 내실 있는 성장을 이어가겠다”고 전했다.