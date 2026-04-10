유진기업·동양·유진투자증권 등 주요 계열사 캠페인 참여 차량·전력·냉난방·운영비 등 4대 영역 중심 실천 강화 사업장별 맞춤형 과제로 에너지 절감 문화 정착 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 유진그룹이 에너지 수급 안정과 지속 가능한 경영 환경 조성을 위해 전사 차원의 에너지 절감 캠페인에 나섰다.

유진그룹은 유진기업, 동양, 유진투자증권, 유진한일합섬, 유진홈센터, TXR로보틱스 등 주요 계열사가 참여하는 ‘에너지 절감 캠페인’을 본격 시행한다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인은 급변하는 대내외 에너지 환경 변화에 선제적으로 대응하고 단순한 비용 절감을 넘어 그룹 내 에너지 절약 문화를 정착시키기 위해 마련됐다. 각 계열사와 사업장 운영 여건을 반영한 맞춤형 실천 과제를 발굴해 임직원들이 일상 업무 속에서 체감할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

캠페인은 ▲차량 운행 관리 ▲사무공간 전력 절감 ▲냉난방 적정 온도 유지 ▲기타 운영 비용 절감 등 4대 영역을 중심으로 추진된다.

주요 실천 과제로는 차량 5부제 시행, 점심시간 소등, 미사용 PC 절전모드 전환 등이 포함됐다. 여름철 냉방은 26도 이상, 겨울철 난방은 20도 이하로 유지해 불필요한 에너지 낭비를 줄일 방침이다.

업무 효율화와 연계한 절감 방안도 함께 추진한다. 전자문서 사용과 화상회의를 확대해 종이 사용과 이동 비용을 줄이고, 외부 간판 조기 소등과 외주·용역 운영 효율화도 병행한다. 일부 사업장에서는 업무용 하이브리드 차량 도입도 검토하는 등 보다 구조적인 에너지 효율화 방안도 모색하고 있다.

유진그룹은 그룹 차원의 공통 실천 과제로 방향성을 맞추면서도 각 사업장 여건에 따라 탄력적으로 실행하는 방식을 택했다. 일관된 기준을 유지하면서도 현장 적용의 실효성을 높이겠다는 전략이다.

유진그룹 관계자는 “이번 캠페인은 국가적 에너지 위기에 기업 시민으로서 동참하겠다는 의지를 담고 있다”며 “임직원 모두가 일상 업무 속 작은 실천부터 함께해 나가겠다”고 말했다. 이어 “앞으로도 에너지 절감 활동을 지속 확대하며 책임 있는 기업으로서 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.