중소기업 300개사 대상 온라인 시장 진출 지원 e커머스 광고부터 버티컬커머스·맞춤형 프로모션 연계 선정 기업엔 홈쇼핑 입점·팝업스토어 기회도 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국중소벤처기업유통원은 ‘온라인판로 종합지원’ 사업에 참여할 중소기업을 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 온라인 플랫폼 기반 소비 확산과 유통 환경 변화에 대응해 중소기업의 온라인 판로 확대와 판매 활성화를 지원하기 위해 마련됐다. 올해 지원 규모는 총 300개 중소기업이다.

선정된 기업에는 e커머스 광고를 비롯해 다양한 온라인 판매 지원이 이뤄진다. 구체적으로는 타임딜, 전용기획전 등 e커머스 광고와 버티컬커머스 특화 마케팅 및 판매, 플랫폼별 맞춤형 판촉·홍보 프로모션 등이 제공된다.

연계 지원도 마련됐다. 선정 기업 가운데 별도 심사를 거쳐 선발된 중소기업에는 TV와 데이터홈쇼핑 채널 진출을 위한 홈쇼핑 입점 지원, 마케팅 역량 강화 매칭 지원, 오프라인 팝업스토어 입점 기회 등이 주어진다.

마케팅 역량 강화 매칭 지원에는 마케팅 컨설팅, 홍보·광고 지원, 인증 발급, AI 활용 등 메뉴판식 지원 방식이 포함된다.

참여 신청은 오는 5월 8일까지 가능하다. 접수는 판판대로 누리집을 통해 온라인으로 진행된다.

한유원 관계자는 “중소기업이 한 번의 신청으로 온라인 시장 개척에 필요한 종합적인 지원을 받을 수 있도록 이번 사업을 마련했다”며 “우수한 제품을 보유하고도 온라인 진출에 어려움을 겪는 중소기업들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.