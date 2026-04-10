[헤럴드경제=민성기 기자] ‘천재 소년’ 백강현이 만 10세에 과학고에 진학했지만, 자퇴를 한 이유를 털어놨다.

9일 방송된 SBS ‘영재발굴단 인피니티’에는 41개월에 IQ 164를 기록하며 주목받았던 백강현이 출연했다.

그는 어린 시절 미지수 ‘X’ 개념을 이해하고 방정식을 세우는 모습으로 화제를 모았고, 프로그램 사상 최고 IQ 기록을 세운 주인공으로 이름을 알렸다.

이날 방송에서는 만 10세라는 이례적인 나이에 과학고에 입학했던 그가 결국 자퇴를 선택하게 된 과정이 공개됐다.

백강현은 “수업이 대학교 1학년 수준부터 시작해 어렵기도 했지만 공부 자체는 재미있었다”면서 “학업과 별개로 심리적으로 큰 시련이 있었다”고 말했다.

앞서 부모는 자퇴 배경에 학교폭력이 있었다고 밝힌 바 있다. 가해 학생은 학교폭력 3호 처분을 받은 것으로 전해졌다.

그의 모친은 “유독 한 학생과 문제가 계속 있었다”며 눈물을 보였다.

백강현은 “굉장히 많이 울었던 걸로 기억한다. 사실 자퇴하고 싶지 않았다”고 했다.

이후 백강현은 해외 유학에 도전했다. 영국 대학 입학시험 A레벨에서 수학, 심화수학, 물리, 화학 네 과목 모두 최고 등급을 받았고 MAT 시험에서도 우수한 성적을 거뒀지만 옥스퍼드대 입학에는 이르지 못했다.

현지 교육 관계자는 “옥스퍼드대는 미성년 학생의 안전 문제에 매우 신중하다”며 “어린 나이를 고려한 판단이 있었을 것”이라고 의견을 보탰다.