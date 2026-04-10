강동구, 지구단위계획 결정고시 서울시립 공공산후조리원 도입

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구는 ‘강동역B 역세권 활성화사업’ 추진을 위한 지구단위계획이 9일 결정 고시됐다고 10일 밝혔다.

대상지인 성내동 179번지 일대는 지역주택조합 방식으로 사업이 추진 중인 구역이다. 2023년 11월 역세권활성화 사업 대상지로 선정됐다. 구는 그동안 서울시·조합과 지속적으로 소통하며 신속하고 체계적인 지구단위계획 수립을 위한 행정적 지원을 이어왔다.

그 결과 지난해 12월 서울시 도시·건축공동위원회에서 ‘천호지구 지구단위계획 변경(안)’이 심의를 통과했다. 이후 열람 공고 등 관련 절차를 거쳐 이번에 결정 고시됐다.

대상지에는 공동주택 348세대와 지역 필요 시설 등을 포함한 지하 7층~지상 43층(높이 150m 이하), 연면적 약 6만8000㎡ 규모의 주상복합건축물이 조성될 예정이다. 또한, 공공 기여로 제공되는 지역 필요 시설로는 공공산후조리원과 서울형 키즈카페가 함께 조성될 계획이다.

특히 자치구에 최초로 조성되는 시립 공공산후조리원은 전액 서울시 예산으로 운영함으로써 구의 재정 부담 없이 안정적인 서비스를 제공할 예정이다.

이와 함께 강동역 일대의 보행 여건과 시설 접근성도 대폭 개선된다. 사업지와 지하철역 출입구가 직접 연결되며, 수영장·빙상장 등이 들어설 인근 강동역A 역세권 활성화 사업지와 지하로 이어지는 통로가 설치된다. 강동역에서 천호 공영주차장, 생활·체육시설까지 이동할 수 있게 된다.

이수희 강동구청장은 “이번 결정 고시는 강동역 일대가 미래의 핵심 거점으로 전환하는 중요한 출발점”이라며 “특히 공공산후조리원 도입을 통해 출산과 양육에 대한 부담을 덜고, 아이 키우기 좋은 환경 조성에도 힘을 보태게 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 역세권 중심의 체계적인 개발을 통해 인구 50만 시대에 걸맞은 주거·일자리·생활 기반을 균형 있게 확충하고, 외형적 성장을 넘어 구민이 체감할 수 있는 살기 좋은 도시를 만들어 나가겠다”라고 밝혔다.