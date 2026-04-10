고유가 피해기업 지원 특별전·물가안정 특별전 진행 1000여 개 중소기업·소상공인 대상 판매 지원 나서 11일 전주 개막식 생중계, 바자회 수익금 전액 기부

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑이 중소벤처기업부가 주관하는 ‘동행축제’를 맞아 고유가 피해기업 지원 특별전과 물가안정 특별전 등 다양한 판로 지원 행사에 나선다.

‘동행축제’는 2020년부터 이어져 온 국내 최대 규모의 중소기업·소상공인 판로지원 행사다. 올해 행사는 4월 11일부터 5월 10일까지 한 달간 진행된다. 공영홈쇼핑은 공공기관 홈쇼핑으로서 7년째 동행축제에 참여하고 있다.

공영홈쇼핑은 올해 중동 정세 악화에 따른 경기 위축에 대응해 고유가 피해기업 지원 특별전 등 맞춤형 판로 지원 프로그램을 마련했다. 행사 기간 포장재 가격 상승과 원료 수급 불안 등으로 어려움을 겪는 고유가 피해기업을 대상으로 판매 수수료를 3% 인하하고 ‘으랏차차 응원전’을 진행한다.

이와 함께 물가안정을 위한 ‘장바구니 구출작전’ 특별전과 소상공인 특별전도 운영한다. 이를 통해 1000여 개 중소기업·소상공인의 판로 확대를 지원할 계획이다.

11일 전북 전주에서 열리는 동행축제 개막식도 생중계한다. 오후 6시 개막식은 TV 방송과 유튜브를 통해 동시에 송출된다. 이어 오후 6시 20분부터는 전북 군산시 소재 사회적기업 협력사 ‘대왕’의 ’자연쓰임 4겹 화장지’를 판매한다.

모바일 라이브커머스 ‘공영라방’도 현장 라이브를 진행한다. 오후 4시부터 2시간 동안 전남 화순군 스마트팜에서 재배한 ’완숙 찰토마토’와 전주 명물 ‘수제 초코파이’를 소개할 예정이다.

소비 촉진을 위한 할인 행사도 함께 마련했다. 행사 기간 방송 상품을 2회, 10만원 이상 구매한 고객 전원에게 적립금 5000원을 제공한다. 모바일에서는 주말마다 10% 할인 쿠폰을 발급한다. 방송 상품 구매 시 적용 가능하며 최대 할인 금액은 5000원이다.

오는 14일과 15일에는 서울 목동 행복한백화점에서 공영홈쇼핑 인기 상품을 할인 판매하고, 수익금 전액을 기부하는 ‘동행축제 바자회’도 연다.

공영홈쇼핑 관계자는 “고유가와 경기 불안으로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인에게 실질적인 도움이 되고자 이번 행사를 준비했다”며 “내수 활성화를 위한 이번 동행축제에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.