[헤럴드경제=김보영 기자] 부산에서 40대 여성이 남편을 흉기로 살해하고 숨지는 사건이 일어났다.

10일 오전 2시 22분쯤 부산 기장군의 한 아파트 복도에서 40대 남성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다.

남성을 살해한 것으로 추정되는 40대 여성은 범행 이후 투신해 사망했다.

이들은 최근 혼인신고를 한 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.