혁신·기업도시, 원도심 공실 조사 실시

[헤럴드경제(원주)=함영훈 기자] 한국관광공사 등 여러 공공기관을 1차로 유치해 도시 성장의 탄탄한 기반을 마련했던 원주시가 정부의 2차 공공기관 원주 이전에 대비해 발빠른 행보로 준비에 나섰다.

원주시는 이를 위해 혁신도시를 비롯해 기업도시, 원도심 등 관내 주요 업무·상업용 건물을 대상으로 공실 현황 조사를 실시했다고 10일 밝혔다.

총 52개소를 대상으로 조사를 실시했으며, 이 중 상가 건물은 48개소(혁신도시 30, 기업도시 10, 원도심 8), 지식산업센터는 4개소(혁신도시 3, 기업도시 1)이다.

공공기관이 단기 입차 입주가 가능한 공실(한 개 층 전체 공실 또는 연접한 공실이 발생한 건물 등)은 상가 16개소, 지식산업센터 1개소로 확인됐다.

이에 원주시는 해당 공실을 중점 관리 대상으로 설정하고, 공공기관 이전 등 수요 발생 시 활용할 수 있도록 대응해 나갈 계획이다.

이번 조사는 공공기관 이전에 대비한 임차 가능 공간 파악과 공실 해소 방안 마련을 위해 추진됐으며, 장기 공실이 지속되거나 구조적 공실이 있는 건물, 연면적이 커 지역 상권에 미치는 영향이 큰 건물을 중심으로 조사 대상을 선정했다.

조사 결과, 상가 건물의 공실률은 임대 가능 면적 기준과 호실 기준이 각각 약 43%로 유사한 수준을 보였다.

이번 조사에서 공실률이 높게 나온 것은 조사대상 자체가 공실이 발생했거나 발생 가능성이 있는 건물 중심이기 때문이다.

특히 상가의 경우 개별 건물 기준 1000㎡ 이상 공실이 발생한 대형 공실이 다수 확인됐으며, 기업도시 및 원도심 일부 지역을 중심으로 분포했다. 아울러 상당수 건물에서 1층 공실이 확인되는 등 층별 공실 편중 현상도 나타났다.

지식산업센터도 건물별·층별 공실이 분포하는 것으로 확인됐으며, 공실이 일부 층에 집중되는 경향이 나타났다. 다만 일부 시설은 사무공간으로 활용 가능한 구조를 갖추고 있어 향후 임차 수요 대응이 가능한 것으로 확인됐다.

장일현 지역개발과장은 “공실 해소와 정주 여건 개선은 공공기관의 안정적인 이전과 정착에 중요한 요소”라며, “앞으로도 공실 실태를 지속적으로 점검하고, 공공기관 이전에 대비한 대응 방안을 마련해 나가겠다”라고 밝혔다.