[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 경북지사 예비후보가 9일 ‘만원의 희망, 경북 첫걸음연금’ 신설 공약을 발표했다.

이 예비후보는 이날 오후 국민의힘 경북도당에서 기자회견을 열어 “이 연금은 도내 0세부터 만 18세까지 19년 동안 매월 경북도와 시·군이 각각 1만원씩 적립해 주는 장기 자산형성 제도로 장기 복리 구조로 운용된다”고 설명했다.

따라서 이 제도가 시행되면 1인당 적립 원금은 만 19세 시점에 456만원이 된다.

여기에 연 5% 수준의 복리 수익률을 가정해 운용하면 19세 시점의 자산은 약 760만원으로 늘어난다.

이 금액을 수령하지 않고 추가 납입 없이 그대로 장기 운용하면 만 60세 시점에 5600만원 규모의 노후자산으로 성장할 수 있다는 것이 이 후보의 설명이다.

도내 0~18세 인구는 약 32만명으로 이 연금 추진에 필요한 도의 재원은 연간 380억원 수준이다.

이철우 예비후보는 “출산지원금과 양육수당 등 이미 여러 가지 지원이 이뤄지고 있지만 경북 첫걸음연금은 아동복지와 청년자립, 노후안정을 하나로 잇는 새로운 경북형 투자복지 모델을 더하는 것”이라며 “경북에서 먼저 시작해 대한민국의 새로운 자산형성 복지모델을 만들겠다”고 말했다.