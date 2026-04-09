1분기 기준 역대 최대…판매 네트워크 230개 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 폴스타는 지난 1분기 글로벌 리테일 판매가 총 1만3126대를 기록했다고 9일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 7% 증가한 수치다.

폴스타의 글로벌 리테일 판매 거점은 총 230개로, 2025년 1분기(154개) 대비 50% 확대됐다.

마이클 로쉘러 폴스타 최고경영자(CEO)는 “2025년 역대 최대 실적에 이어, 2026년 1분기에도 1분기 기준 역대 최고 리테일 판매를 기록했다”며 “호주, 독일, 스웨덴, 한국, 영국 등 주요 시장에서의 견조한 성과는 팀의 노력과 브랜드 경쟁력을 입증하는 결과”라고 말했다.

이어 “지정학적 이슈 등으로 시장 환경이 더욱 어려워지는 가운데서도, 1분기 실적은 폴스타의 견고한 사업 기반을 보여준다”고 덧붙였다.

한편, 폴스타는 글로벌 판매 네트워크 확장을 지속해, 2026년 말까지 약 250개 판매 거점을 확보할 계획이다. 이는 2025년 말 대비 약 20% 성장한 수준이다.