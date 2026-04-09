‘옴브레 무에르토 노스’ 100% 인수 950억원 투자, 2단계 공장 준공도 전기차 7000만대 규모 리튬 확보

포스코홀딩스가 아르헨티나 리튬 염호 추가 인수를 마무리하며 글로벌 리튬 공급망 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

포스코홀딩스는 7일(현지시간) 포스코아르헨티나 법인을 통해 캐나다 리튬사우스가 보유한 ‘옴브레 무에르토 노스’ 염호 광권 100% 인수를 완료했다고 9일 밝혔다.

이번 인수는 지난해 11월 발표한 투자 계획의 후속 조치로, 인수 금액은 약 6500만달러(약 950억원)다.

옴브레 무에르토 노스 염호는 리튬 추정 매장량 약 158만톤 규모로, 리튬 함량이 높고 불순물 함량이 낮은 고품위 자원으로 평가된다.

포스코홀딩스는 이번 인수를 통해 기존 보유 광권을 포함해 아르헨티나에서 총 1500만톤 수준의 염수 리튬 자원을 확보하게 됐다.

채굴 가능성과 수율을 고려할 경우 최소 300만톤 이상의 리튬 생산이 가능할 것으로 전망되며, 이는 전기차 약 7000만대를 생산할 수 있는 규모다.

포스코홀딩스는 이번 염호 추가 확보를 통해 기존 옴브레 무에르토 광권과의 연계 개발 효과를 높이고, 운영 효율성 측면에서도 시너지 창출이 가능할 것으로 기대하고 있다.

현재 연산 2만5000톤 규모의 1단계 공장을 운영 중이며, 올해 하반기에는 동일 규모의 2단계 공장 준공도 예정돼 있다. 이번 자원 확보로 중장기 생산능력 확대 기반도 한층 강화될 전망이다.

현지 투자 환경 개선 기대도 커지고 있다. 포스코홀딩스는 아르헨티나 정부의 대규모 투자 인센티브 제도인 ‘RIGI(대규모 투자 유치 제도)’의 연내 승인을 앞두고 있다.

RIGI가 승인될 경우 법인세 인하와 관세 면제 등 세제 혜택을 통해 비용 부담을 낮추고 수익성을 높일 수 있다. 수출 대금의 외화 보유 허용 등 외환 규제 완화도 기대된다.

포스코홀딩스는 RIGI 승인 시 해당 제도를 적용받는 첫 한국 기업이 될 전망이다.

이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장은 “추가 확보한 리튬 자원을 바탕으로 글로벌 시장 대응력과 공급망 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.

루이스 카푸토 아르헨티나 경제부 장관도 “포스코홀딩스의 리튬 사업은 전략 산업 육성과 투자 확대에 기여하는 대표 사례”라며 “RIGI가 조속히 승인될 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

포스코홀딩스는 이번 인수를 통해 장인화 회장 취임 이후 강조해온 ‘글로벌 우량 자원 선제 확보’ 전략을 본격화하고, 이차전지 소재 사업 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다. 정경수 기자