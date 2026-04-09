12개 시스템 통합·전자바우처 통합 추진…27일 사업설명회 개최
[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회보장정보원은 오는 27일 서울 광진구 본원 12층 강당에서 ‘사회서비스 정보 통합관리 기반 구축 사업 설명회’를 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 설명회는 총 252억 원 규모로 추진되는 사회서비스 정보화 사업에 대한 이해를 높이고, 역량 있는 민간 IT 기업의 참여를 확대하기 위해 마련됐다.
설명회에서는 ▷사업 추진 방향 ▷주요 구축 내용 ▷발주 일정 등을 상세히 안내하고, 참여 기업과의 질의응답과 의견 교환을 통해 사업 이해도를 높일 예정이다.
이번 사업은 사회서비스 분야의 분산된 시스템을 통합·연계하는 대규모 정보화 사업으로 ▷사회서비스 분야 12개 시스템 통합(77억4000만 원)과 ▷21개 바우처 사업을 지원하는 전자바우처 및 통계정보시스템 통합(140억9000만 원)을 핵심으로 한다.
이와 함께 ▷사업관리위탁(PMO) 용역(19억6000만 원) ▷감리사업 등 부속사업(12억8000만 원, 2개 사업)도 병행 추진되며, 전체 사업은 2027년까지 진행될 예정이다.
설명회 참가 신청은 10일부터 한국사회보장정보원 홈페이지 내 ‘소식알림-사업설명회’ 메뉴에서 ‘구축 사업 설명회’와 ‘사업관리 위탁용역 사업 설명회’를 각각 확인할 수 있다.
김현준 한국사회보장정보원장은 “이번 설명회를 통해 다양한 IT 기업이 공공 정보화 사업에 참여할 기회를 확대한다”며 “기술력 있는 민간기업과의 협력을 통해 공정한 경쟁 환경을 조성하고, 국민이 체감하는 디지털 복지 구현에 이바지하겠다”고 말했다.
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