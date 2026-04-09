[헤럴드경제=나은정 기자] 약물이 든 음료로 남성 2명을 살해한 혐의로 구속기소된 김소영의 첫 재판이 9일 열린다.

서울북부지법 형사합의14부(부장판사 오병희)는 이날 오후 3시 45분 김소영의 살인 및 특수상해 혐의 사건 첫 공판기일을 진행한다.

김씨는 지난해 12월부터 올해 2월까지 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건네 이 중 2명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받는다.

이와 별도로 지난해 10월부터 올해 1월 사이 서초구와 강북구 등지에서 또 다른 20~30대 남성 3명에게 같은 수법으로 상해를 입힌 혐의도 있다.

검찰은 김소영이 가정불화 등으로 정서적 사회화가 충분히 이뤄지지 않은 상태에서 소비 욕구와 경제적 만족을 위해 남성을 이용하고, 이후 갈등 상황을 회피하거나 피해자를 제압하기 위해 약물이 든 음료를 사용한 것으로 보고 있다.

김소영은 수사 과정에서 약물이 든 음료를 건넨 사실은 인정했지만, 살인의 고의성은 부인했다.

한편 피해자 A씨 유족은 “(김소영이) 단 한 번의 사죄도 없이 거짓말로 일관하고 있다”며 사형을 내려달라는 취지의 탄원서를 전날 법원에 제출했다. 또한 김소영을 상대로 3100만원 상당 손해배상 청구 소송도 제기한 상태다.