국내 ‘소재·부품·장비’ 기업 집중 투자 펀드 운용 보수 50% 공익 기금 적립

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 ‘NH-Amundi 필승 코리아 펀드’의 순자산총액이 2조원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

지난 8일 기준 필승 코리아 펀드의 순자산총액은 2조1157억원으로 집계됐다. 지난 1월 말, 1조원을 돌파했던 펀드는 약 2개월 만에 규모를 2배 이상 키웠다.

연초부터 지난 8일까지 필승 코리아 펀드(A-e 클래스 기준)의 수익률은 52.3%로, 코스피 지수 상승률(39.35%)을 웃돌았다.

특히 미국-이란 전쟁을 기점으로 증시 변동성이 커진 3월 이후로도 뛰어난 방어력을 보였다. 3월3일부터 지난 8일까지 코스피 지수가 5.95% 하락하는 동안 펀드는 1.5% 하락하는 데 그쳤다.

필승 코리아 펀드는 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 ‘소재·부품·장비’ 관련 기업에 집중 투자한다. 포트폴리오의 50% 이상은 국내 공급망 강화 및 국산화 수혜가 기대되는 핵심 종목으로 구성하고, 40% 이하는 글로벌 성장성과 탄탄한 펀더멘탈을 갖춘 주변 종목에 투자한다.

필승 코리아 펀드는 공익 펀드의 역할도 수행하고 있다. NH-아문디자산운용은 펀드 운용 보수의 50%를 공익 기금으로 적립하고 있다.

길정섭 NH-아문디자산운용 대표이사는 “필승 코리아 펀드가 안정적인 성과를 입증하면서 국내 공모 액티브 주식형 펀드 중 보기 드문 2조원대 펀드로 성장했다”며 “앞으로도 대한민국 산업의 근간인 소부장 기업 투자의 결실을 공유하며 투자자들의 신뢰를 받는 ‘국민 펀드’로 도약하겠다”고 말했다.