[헤럴드경제=김성훈 기자] 15년 만에 재결합한 그룹 씨야(남규리, 김연지, 이보람)가 전 소속사의 만행을 폭로했다.

8일 방송인 하지영이 운영하는 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’에서는 씨야가 출연한 영상이 공개됐다.

하지영은 “예전에 한창 시리얼이랑 라면만 먹었다고 하지 않았냐”며 과거 활동 당시 이야기를 꺼냈다.

이보람은 “농담이 아니라 진짜 돈이 없었다. 집에 시리얼, 컵라면 밖에 먹을 게 없더라”라며 “멤버들끼리 ‘우리 너무 돈이 없으니까 얼굴은 이미 팔렸고 인형탈 쓰고 알바라도 해볼까?’ 얘기 한 적도 있다”라고 했다.

이보람은 “(활동 당시) 친한 연예인들이 ‘네가 돈 많이 버니까 네가 사라’ 했다. 저는 돈을 벌지 않았는데. ‘맨날 행사 다니잖아. 네가 우리 중에 제일 부자야’ 하는데 왜 자꾸 우리한테 부자라고 하지? 우리는 돈을 못 버는데 이상하다. 연예인은 다 빛 좋은 개살구인 줄 알았다. 다 돈을 못 버는 줄 알았다”고 말했다.

남규리는 “그때 그런 이야기를 했으면 큰일났다”며 “행사를 하루 종일 돌면 휴게소에서 라면에서 밥 말아 먹고 급하게 빵 쪼가리에 삼각김밥 먹고 다니는데 막상 세상에 나가면 사람들이 쫓아온다. 숙소에만 오면 신문지 깔아놓고 개미 기어 다니는데 방바닥에서 컵라면으로 허겁지겁 배 채웠다. 이게 괴리가 커서 아티스트의 자존심이 생겨야 하는데 유약해졌다”고 했다.

이보람은 최근 팬미팅에서 “(과거 활동 당시) 정말 돈이 없었다. 돈이 없어서 식당에서도 쫓겨났다. 회사에서 결제해줄 테니 숙소 옆 식당에서 밥을 먹으라 해서 갔는데, 식당에서 결제 안 됐으니 나가라더라. 3개월이나 외상 결제가 밀렸다”고 폭로한 바 있다.

멤버들은 이간질도 당했다고 했다. 남규리는 “개인 활동으로 활동이 분리되면서 오해가 쌓였다. 좋은 얘기도 건너 들으면 그렇게 좋게 안 들릴 수 있는데 조금 안 좋은 얘기는 더 크게 들리지 않나”라고 했다.

이보람은 “어느 날 언니(남규리)가 ‘너희가 이렇게 했다고 하는데 맞아?’라고 확인하려고 전화했었다. 저희를 이간질하려고 (소속사 측에서) 거짓말을 한 것”이라고 했다. 이어 “나는 CCTV를 돌려봐도 된다고 했다. 정말 그런 일이 없다고 했다. 그렇게까지 말하니까 언니는 서로 오해하고 싶지 않으니까 물어본 거라며 믿겠다고 해 오해를 푼 적도 있다”고 덧붙였다.

씨야는 2006년 데뷔해 ‘여인의 향기’ ‘미친 사랑의 노래’ ‘미워요’ ‘사랑의 인사’ ‘그 놈 목소리’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 그러나 2009년 남규리의 소속사 무단 이탈 논란이 일었고, 2026년 데뷔 20주년을 맞아 재결합해 완전체 활동 소식을 알렸다.