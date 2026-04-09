손영채 단장 “매년 10조 규모 신규자금 투입” 정완규 회장 “모험자본 시장 첨병 역할 이행”

[헤럴드경제=정호원 기자] 여신금융협회는 첨단전략산업 육성 및 민간 벤처투자 활성화를 위한 ‘2026년 신기술금융업권 GP(General Partner·무한책임투자자)-LP(Limited Partner·유한책임투자자) 간담회’를 개최했다고 9일 밝혔다.

올해로 4회를 맞이한 이번 간담회에는 역대 가장 많은 정책·민간 출자기관(30개 기관)들이 참석했다. 출자기관들은 신기술금융사 관계자들과 함께 첨단전략산업 육성을 위한 민간 모험자본 공급 강화 방안과 벤처투자 촉진을 위한 상호 교류 및 협력 방안 등에 대해 논의하고 소통하는 시간을 가졌다.

이날 간담회에는 금융위원회 손영채 국민성장펀드 추진단장이 참석해 기조강연을 통해 “국민성장펀드는 우리 경제의 명운이 걸린 마지막 기회라는 각오를 바탕으로 만들어졌으며, 그에 걸맞게 벤처·혁신기업에 대한 지원도 새로운 방식으로 하기 위해 각계의 다양한 의견을 모으고 있다”고 밝혔다. 이어 “직접투자와 간접투자방식을 합하여 매년 10조원 규모의 신규자금이 투입될 예정이며, 유망한 기술을 가진 기업이 소위 ‘죽음의 계곡(death valley)’에서 절망하지 않도록 새롭고 효과적인 지원방안을 전문가들과 함께 지속적으로 만들어 가겠다”고 밝혔다.

협회는 민간 자본의 유입을 독려하고 GP-LP 간의 협력 및 선순환 구조를 공고히 하기 위해 민간 벤처투자 활성화에 크게 기여한 우수 기관투자자 5개 기관을 선정해 협회장 표창을 수여했다.

최우수 표창을 수상한 IBK기업은행은 “신기술금융사와의 탄탄한 파트너십을 통해 벤처투자의 든든한 동반자로서의 역할을 충실히 수행할 것”이라고 언급했다.

신기술금융사인 아주아이비투자 역시 “혁신적인 기술력과 성장 잠재력을 가진 유망 기업을 적극 발굴하고, 좋은 투자 결과를 보여줌으로써 LP와의 신뢰관계 구축에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

정완규 여신금융협회장은 “국민경제의 미래를 책임질 첨단전략산업의 육성에 신기술금융사와 기관투자자의 유기적인 협력이 필수적”이라며 “협회는 앞으로도 GP-LP 간 교류의 장을 지속 마련하여 상호 협력을 강화하고, 신기술금융업계가 모험자본 시장의 첨병으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 제도개선과 정책적 지원을 끌어내는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.