최연소 참가자 김진서 씨에 씨라이언7 제공 BYD, 판매 1년 만에 누적 1만대 기록

[헤럴드경제=정경수 기자] BYD코리아가 국내 누적 판매 1만대 달성을 기념하기 위해 제빵 경연 프로그램 참가자에게 차량을 전달했다.

BYD코리아는 ‘천하제빵: 베이크 유어 드림’에 출전한 김진서 씨에게 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘씨라이언7’을 제공했다고 9일 밝혔다.

김 씨는 최연소 참가자로 출전해 개인 매장 없이 경연에 참여했으며, 제한된 환경 속에서도 기술을 꾸준히 끌어올려 최종 6위에 올랐다.

BYD코리아는 이 같은 과정이 기술과 도전을 강조하는 기업 방향성과 맞닿아 있다고 보고 이번 지원을 결정했다.

조인철 BYD코리아 승용사업 부문 대표는 “어려운 여건 속에서도 역량을 입증한 사례”라며 “앞으로의 도전에도 도움이 되길 바란다”고 말했다.

김씨는 “브랜드가 추구하는 방향과 개인적인 목표가 닮아 있다고 느꼈다”며 “앞으로 활동에 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.