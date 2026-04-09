배우 이영애 출연…차별화된 기술 전달

[헤럴드경제=김현일 기자] HSAD가 제작한 고주파 리프팅 의료기기 ‘덴서티’의 신규 광고 캠페인이 론칭 3주 만에 누적 조회수 2000만뷰를 돌파했다고 9일 밝혔다.

제이시스메디칼 덴서티의 3세대 신규 팁 ‘알파팁(Alpha Tip)’의 출시를 알리는 이번 광고는 배우 이영애를 앞세워 덴서티만의 차별화된 가치를 전달했다.

HSAD는 이미 리프팅 시술 경험이 있는 소비자들을 정교하게 분석하고, 더 진화한 기술과 결과를 기대하는 심리에 주목했다고 밝혔다.

TV 광고를 중심으로 지상파와 케이블, 유튜브 등 다양한 디지털 플랫폼에서 선보였으며 서울 강남, 신사, 코엑스 등 주요 상권에서 옥외광고를 전개했다. 특히 타깃 소비층이 밀집된 채널과 지역을 중심으로 전략적으로 집행해 초기 확산 속도를 끌어올렸다.

HSAD 관계자는 “프리미엄 리프팅 시장에서 차별화된 브랜드 이미지를 구축하기 위해 메시지와 표현 방식을 새롭게 정의한 캠페인”이라며 “앞으로도 브랜드의 본질적 경쟁력을 차별화된 방식으로 풀어내는 마케팅 크리에이티브를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.