청주 5개사 중소협력업체 제조공정 직접 살펴 “에너지·원자재價 상승 어려움 해결 모색할 것”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡은 해롤드 로저스 임시대표가 지난 8일 충청북도 청주시에서 중소상공인 5개사 대표들과 만나 현장 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

현장에는 곡류 가공업체·도시락 및 조리식품 제조업체·제지·생활용품 생산업체·만두 등 식품 제조업체·영농조합법인 대표들이 참석했다. 에너지·원자재 비용 상승에 따른 원가 부담, 농산물 품목 운영 효율화, B2B 및 해외 판로 확대 등의 의견이 제시됐다.

로저스 대표는 “중소협력사의 어려움을 해소할 방안을 모색하고, 대만 수출 확대를 포함한 해외 판로 확장을 적극적으로 검토하겠다”고 전했다. 현장의 목소리를 신속히 전달할 수 있는 경영진 직통 핫라인도 개설하기로 했다.

이번 방문은 로저스 대표가 새벽배송 현장 체험에 이어 지역 중소상공인 생산 현장까지 소통 범위를 넓힌 행보다. 지역 경제에서 에너지 산업 비중이 높은 충청권은 최근 수출이 급감하는 등 어려움에 처한 상태다.

마지막으로 로저스 대표는 “어려운 대외 환경 속에서도 우수한 품질의 제품을 생산하는 협력사의 노고에 감사하다”며 “앞으로도 함께 성장할 수 있는 탄탄한 기반을 만들겠다”고 강조했다.