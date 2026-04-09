퇴원 후 건강관리·일상 복귀 지원 공동연구 “건강보험 가치 높여 고객에 실질적 안심 제공”

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 가톨릭중앙의료원, 가톨릭대 산학협력단과 중장기 헬스케어 협력 모델 구축을 위한 3자 공동업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

전날 서울 서초구 가톨릭대 옴니버스 파크에서 열린 협약식에는 이문화 삼성화재 대표와 민창기 가톨릭중앙의료원장, 김완욱 가톨릭대 산학협력단장 등이 참석했다.

이번 협약은 병원 치료를 받고 퇴원한 뒤 건강관리와 일상 복귀까지 지원하는 ‘회복의 연속성’ 모델을 공동 연구하는 데 초점이 맞춰졌다. 삼성화재는 가톨릭중앙의료원의 연구 역량을 바탕으로 고객이 체감할 수 있는 건강 회복 서비스를 개발하고, 연구 과정에서 확보되는 의학적 통계지표를 건강보험 경쟁력 강화의 핵심 자산으로 활용할 방침이다.

삼성화재는 의료기관과의 협업 전선을 꾸준히 넓혀 왔다. 2024년 6월 삼성서울병원과 공동 설립한 ‘암환자삶의질연구소’에서는 암 생존자의 일상 복귀 지원 모델을 연구하고 있으며, 이 성과는 치료 전 과정을 단계적으로 뒷받침하는 ‘암뇌심케어플러스’ 서비스 개발로 이어졌다. 인구 특성별 비의료 서비스 발굴, 암환자 대상 재무 점검 서비스 실증 등도 함께 추진 중이다.

지난 3월에는 강북삼성병원과 업무협약을 맺고 만성질환 예방·관리 설루션을 공동 개발하고 있다. 비만 관리 서비스 모델 특허를 공동 출원했고, 앞으로 건강검진 데이터를 토대로 의학적 신뢰도를 높인 관리 모델을 구축할 계획이다.

삼성화재는 의료기관의 전문성을 보험에 접목해 질병 악화와 재발을 예방하고, 공공 의료비 부담 완화 등 사회적 가치 창출에도 이바지한다는 구상이다.

삼성화재 관계자는 “의료기관과의 파트너십은 보험이 고객의 삶 전반을 돌보는 케어 파트너로 진화하기 위한 필수 과정”이라며 “앞으로도 건강보험의 가치를 높이고 고객에게 ‘건강에 대한 안심’과 실질적이고 차별적인 가치를 제공하겠다”고 말했다.