지난해 이어 대한적십자사와 참여형 봉사활동 전개 올해 참여 인원 2배 이상 확대…지역 취약계층 680여 세대 지원 서울·과천·화성 거점으로 연중 나눔 활동 이어갈 계획

[헤럴드경제=홍석희 기자] SK인텔릭스는 대한적십자사와 함께 지역 취약계층을 위한 ‘사랑의 빵나눔’ 봉사활동을 전개한다고 9일 밝혔다.

‘사랑의 빵나눔’은 구성원들이 직접 제빵과 포장 활동에 참여해 완성된 빵을 지역 소외계층과 저소득층, 복지기관 등에 전달하는 참여형 사회공헌 프로그램이다. 연중 릴레이 형태로 진행된다.

SK인텔릭스는 지난해 전국 24개 지역에서 총국장과 지국장 등 판매 전문직 구성원 240여명이 참여해 빵나눔 활동을 진행한 데 이어, 올해는 참여 규모를 대폭 확대했다. 올해는 참여 인원이 2배 이상 늘어난 530여명의 종합직 구성원이 참여해 지역 소외계층 680여 세대와 기관 등에 나눔을 이어갈 계획이다.

지난 3월 시작된 올해 봉사활동에는 지금까지 100여명의 구성원이 참여했다. 이들은 대한적십자사 서울지사 중앙봉사관을 찾아 매회 약 400개의 빵을 만들어 지역 소외계층과 기관에 전달하고 있다.

SK인텔릭스는 하반기에도 본사가 있는 서울을 비롯해 과천 R&D 오피스와 화성 캠퍼스를 거점으로 지역사회 나눔 활동을 확대해 나갈 방침이다.

안진영 SK인텔릭스 CSR 담당 매니저는 “구성원들이 직접 참여해 이웃과 온기를 나누는 과정에서 나눔의 가치를 더욱 깊이 체감할 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 사회적 가치 창출을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

SK인텔릭스는 다양한 계층에 위로와 희망의 메시지를 전하는 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 올해도 모기업 SK네트웍스와 연계한 다양한 프로그램을 마련해 지역사회 발전과 사회적 가치 창출에 기여할 계획이다.