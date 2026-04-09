부회장 5명·이사 23명 선임…2029년 1월까지 협회 이끈다 PVC관 등 자재값 급등 대응 위해 비상대응TF 운영 계획

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대한기계설비건설협회는 제13대 집행부 구성을 마치고 기계설비산업 재도약을 위한 본격 행보에 나섰다고 9일 밝혔다.

협회는 이날 서울 기계설비건설회관에서 ‘전국 13개 시·도회장 및 제195차 이사회 연석회의’를 열고 부회장 5명, 이사 23명을 선임했다. 이에 따라 제13대 집행부가 공식 출범하게 됐다. 새 집행부의 임기는 2029년 1월까지다.

허용주 회장은 회의에서 건설경기 침체에 따른 수주 물량 감소로 기계설비업계의 어려움이 커지고 있다고 진단했다. 이에 따라 직접발주 활성화를 위한 제도적 기반 마련, AI 시대에 부응한 기계설비산업 인프라 구축과 인재 양성, 기계설비산업의 사회적 가치 확산을 위한 대국민 홍보 강화 등을 중점 추진 과제로 제시했다.

허 회장은 특히 최근 중동 전쟁 여파로 PVC관 등 기계설비 자재 가격이 급등하면서 회원사들의 부담이 커지고 있다고 강조했다. 협회는 회원사 피해 상황을 신속히 파악하고 실효성 있는 지원 대책 마련을 위해 ‘중동전쟁비상대응TF’를 운영할 계획이다.

협회는 새 집행부 출범을 계기로 업계 현안 대응력을 높이고, 제도 개선과 산업 경쟁력 강화에 역량을 집중할 방침이다.