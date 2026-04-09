- 충남여행, 모바일 티켓 한 장이면 충분…체험시설, 카페 음식점, 숙박업소 등 자유롭게

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남여행의 모든 편의가 모바일 티켓 한 장에 담겼다. 충남도와 충남문화관광재단은 9일 도내 관광 활성화와 지역 상권과의 상생을 위해 ‘2026 충남투어패스’를 본격 출시했다.

충남투어패스는 일정 시간 동안 도내 주요 관광지와 체험시설, 카페, 음식점, 숙박업소 등을 자유롭게 이용하거나 할인 혜택을 받을 수 있는 모바일 관광 자유이용권이다.

하나의 모바일 티켓으로 관광·미식·체험을 간편하게 이용할 수 있어 여행의 편의성과 경제성을 동시에 높였으며, 이를 통해 관광객은 합리적인 비용으로 충남 전역을 자유롭게 여행할 수 있다.

도내 15개 시군 전역에서 사용할 수 있으며, 관광지 입장뿐 아니라 카페, 맛집, 체험시설 등 다양한 가맹점에서 무료 이용 또는 할인 혜택을 받을 수 있다.

현재 320여 개 가맹점이 참여 중이며, 도는 지속적인 가맹점 모집을 통해 이용할 수 있는 시설을 더욱 확대할 계획이다.

특히, 도는 지역 특색을 살린 미식 콘텐츠와 로컬 체험 프로그램 등 체류형 관광을 강화하기 위해 관련 유형의 가맹점 모집에 집중할 방침이다.

온라인 구매처를 통한 간편 구매 및 모바일 티켓 인증 방식으로 별도의 앱 설치 없이 누구나 쉽게 사용할 수 있고 위치 기반 서비스를 통해 인근 관광지 정보 확인과 여행 동선 설계도 지원한다.

가격은 충남투어패스 통합권 ▷24시간권 1만 6900원 ▷36시간권 2만 1900원 ▷48시간권 2만 6900원이다.

스마트스토어에서는 현재 2026 충남투어패스 통합권 출시 기념으로 24시간권을 1만 2900원에 선착순 1000매 한정 판매하는 할인 행사를 진행 중이다.

충남투어패스 통합권은 이달 한 달간 스마트스토어에서만 단독 판매하며, 이후 다양한 판매처로 확대할 예정이다.