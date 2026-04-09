기반조성·수출성장·플랫폼 마케팅 등 3개 분야 모집 상품페이지·미니사이트 제작부터 바이어 매칭·홍보까지 수행 플랫폼 마케팅 11일, 나머지 29일 제안서 마감

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 고비즈코리아를 기반으로 국내 중소기업의 해외 판로 개척을 지원할 수행기관 선정에 나섰다.

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 ‘2026년 온라인수출플랫폼 사업 고비즈 수출지원’ 수행기관 3개사 선정을 위한 용역 입찰을 공고했다고 9일 밝혔다.

고비즈 수출지원 사업은 중진공이 운영하는 온라인 기업간거래(B2B) 플랫폼 ‘고비즈코리아’를 기반으로 국내 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하는 사업이다.

이번 용역은 기반조성, 수출성장, 플랫폼 마케팅 등 3개 분야로 나뉜다. 선정된 업체는 각 분야별 실무 전반을 맡게 된다. 기존 사후관리 분야는 올해부터 수출성장 분야로 명칭이 변경됐다.

기반조성 분야는 사업 참여기업의 온라인 수출 인프라 구축을 지원하는 역할을 맡는다. 상품 소개 페이지와 기업·브랜드 소개용 미니사이트, 제품 홍보 동영상, 영문 거래제의서와 상품 안내서 제작 등이 포함된다.

수출성장 분야는 온라인 바이어 매칭을 중심으로 참여기업의 수출 확대를 지원한다. 수출 계약 상담 등 무역 실무 전 과정과 화상 상담회, 해외전시회 대행 참가 등 온라인 수출마케팅, 고비즈코리아 회원 관리, 맞춤형 교육·컨설팅 등을 수행한다.

플랫폼 마케팅 분야는 고비즈코리아 유입 확대를 위한 홍보 업무를 담당한다. 검색엔진과 SNS 광고, 플랫폼 홍보 콘텐츠와 홍보물 제작, 온·오프라인 프로모션 기획·운영, 이용자 분석 보고서 제출 등이 주요 업무다.

입찰 관련 상세 내용은 나라장터 국가종합전자조달시스템 내 입찰 공고를 통해 확인할 수 있다. 제안서 제출 마감은 플랫폼 마케팅 분야가 11일까지, 기반조성과 수출성장 분야는 29일까지다.