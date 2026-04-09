퇴직 후 제2의 직업 준비 겨냥한 중장년 맞춤형 상품 전기기능사·전기기사 입문부터 실전까지 단계별 커리큘럼 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 50·60대 중장년층의 제2의 직업 준비를 지원하기 위한 맞춤형 상품 ‘인생 2막 전기 평생패스’를 출시했다고 9일 밝혔다.

기대수명 증가와 평생직장 개념 약화로 은퇴 전후 새로운 직업을 준비하는 중장년층이 늘면서 기술 자격증에 대한 관심도 함께 커지고 있다. 특히 정년 제약이 적고 비교적 안정적인 수익 창출이 가능한 기술직이 주목받으며 ‘50대 전기기사’, ‘퇴직 후 자격증’ 등이 주요 관심 키워드로 떠오르고 있다.

전기 분야는 산업 전반에서 꾸준한 수요가 이어지는 대표 기술 직군으로 꼽힌다. 재취업과 경력 전환 수단으로 주목받고 있지만, 기초 학습 부담과 전문 이론에 대한 진입 장벽은 여전히 부담 요인으로 지적돼 왔다.

에듀윌은 이 같은 중장년층의 학습 환경과 특성을 반영해 이번 상품을 기획했다고 설명했다.