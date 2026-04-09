30인 미만 영세사업장 대상 ‘위험성평가 지원사업’ 추진

[헤럴드경제=박준환 기자]경기도가 안전관리에 어려움을 겪는 30인 미만 영세사업장을 대상으로 현장맞춤형 전문가 컨설팅을 제공하는 ‘위험성평가 지원사업’을 추진한다.

9일 경기도 북부청에 따르면 대한산업안전협회 경기지역본부와 함께 영세사업장의 안전 체질을 근본적으로 바꾸는 ‘위험성평가 지원사업’을 진행한다

위험성평가는 작업이나 공정에서 발생할 수 있는 유해·위험요인을 찾아 위험도를 판단하고, 이를 줄이기 위한 대책을 세우는 과정. 현행 산업안전보건법상 상시근로자 1인 이상 사업장은 의무적으로 시행해야 한다.

그러나 영세사업장 상당수는 안전관리 전담 인력 부족 등으로 ‘위험성평가’를 실제 평가대신 서류 작업만 하는 형식적 과정으로 진행돼 왔다.

이번에 도가 시행하는 ‘위험성평가 지원사업’은 사업주와 근로자가 직접 참여해 작업장의 숨은 위험을 찾아내도록 돕는다는 점이다. 또 숨은 위험에 대한 개선 대책이 수립된 이후에는 현장에서 제대로 작동하는지 확인하는 사후 관리 컨설팅도 두 차례에 걸쳐 꼼꼼하게 진행한다.

특히 고용노동부가 지정한 도내 블랙스팟(산업재해 발생 가능성이 높은 지역·업종)을 중심으로 6000여 개 사업장에는 선제적으로 안내문을 발송해 밀착 관리에 들어간다.

지원을 희망하는 사업장은 ‘경기도 중대재해 예방 사각지대 해소 지원’ 온라인 플랫폼(경기지중해.kr)이나 전용 전자우편을 통해 신청하면 자격 요건 검토를 거쳐 신속한 컨설팅이 이루어진다.

이인용 경기도 노동안전과장은 “위험성평가는 중대재해 예방의 출발점이자 가장 기본이 되는 제도”라며 “전문성이 부족한 소규모 사업장에서도 사업주와 근로자가 한마음으로 숨은 위험을 찾아내고 스스로 관리할 수 있도록 경기도가 든든한 안전 버팀목이 되겠다”고 말했다.

이밖에 경기도는 위험성평가 지원사업과 함께 ▷지붕·고소작업 추락재해 예방 기술지도 ▷외국인 노동자 안전역량 강화 이렇게 3개 사업을 통해 산업현장 중대재해 예방 사각지대 해소에 총력을 기울이고 있다.