태양 관측과 디지털 스포츠 결합… 90분 체험형 교육 프로그램 운영 5~6세 아동 대상… 5월 프로그램, 4월 20~27일 사전 접수 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수) 한강변에 자리한 마포365천문대(토정로 98)가 태양 관측 체험과 디저털 스포츠 체험을 더한 ‘별빛 스포츠 놀이터’를 새롭게 선보였다.

마포365천문대는 마포365구민센터 옥상에 조성된 도심형 천문과학 교육공간으로, 서울 도심에서도 선명한 천체 관측이 가능해 많은 관심을 받고 있다.

‘별빛 스포츠 놀이터’는 태양 관측 30분과 디지털 스포츠 교실 60분으로 구성된 총 90분 과정으로, 매주 수요일과 금요일 오후 1시 30분부터 3시까지 운영된다.

프로그램은 마포365구민센터 옥상 관측실과 3층 디지털스포츠실에서 진행되며, 회차당 최대 20명이 참여하는 소규모 교육으로 운영된다.

참여 대상은 마포구 지역 내 어린이집 및 유치원에 재학 중인 5세부터 6세 아동이며, 이용 요금은 1인당 3000원이다.

참여 아동은 천체 망원경을 활용한 태양 관측을 통해 기초적인 천문 지식을 배우고, 이어지는 디지털 스포츠 활동에 참여하며 기초 체력과 협동심을 함께 기를 수 있다.

5월 프로그램은 4월 20일부터 27일까지 유선 또는 이메일을 통해 사전 접수를 진행하며, 자세한 사항은 마포365구민센터로 문의하면 된다.

마포365천문대는 개관 이후 다양한 체험 프로그램을 통해 차별화된 운영을 이어가고 있다.

개기월식이 진행된 날에는 특별 관측 프로그램을 통해 가족 단위 참여자가 달이 지구 그림자에 가려지는 과정을 직접 관측했으며, 가을에는 ‘엄빠랑 별빛산책’ 행사를 통해 천문 강의와 별자리 관측, 체험 프로그램 등을 진행했다.

또한 서울시 공공서비스예약 누리집을 통해 주간에는 태양 관측 프로그램을, 야간에는 별자리 관측 프로그램을 신청해 누구나 이용할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “마포365천문대 프로그램은 접수 시작 후 5분 이내에 예약이 마감될 정도로 구민의 관심이 높다”며 “앞으로도 다양한 천문체험 프로그램을 통해 어린이와 청소년이 쉽고 흥미롭게 과학을 접할 수 있도록 하겠다”고 말했다.